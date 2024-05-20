«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК

Отметим, что в воскресенье 19 мая в центре города проводился забег, организуемый ЕВРАЗ НТМК. Судя по официальным данным, до 16 мая с начала месяца в Нижнем Тагиле не были зафиксированы превышения нормативов. Данные за выходные пока не опубликованы.