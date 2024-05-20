«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Горожане не могли не заметить выбросы от главного загрязнителя Нижнего Тагила, растянувшиеся над городом. Фотография с видом на предприятие была сделана жителем Алтайского микрорайона ранним утром 20 мая.
В вечерние часы 19 мая на небе была похожая картина. Выбросы развеялись в сторону Старателя и Сухоложского поселка.
В эти выходные вообще было нечто. Мы поздним вечером гуляли на новой набережной. Только вышли из машины и ощутили неприятных запах «Коксохима». Представляю, что творилось на небе. А вечером в воскресенье был «прекрасный» вид с Лисьей горы, — поделилась с редакцией тагильчанка Инна.
На запах выбросов также жаловались жители Тагилстроя и Дзержинского района.
На Тагилстрое отрава в воздухе отлично ощущается! Дышать совершенно нечем! — поделилась в комментариях группы TagilCity.ru Светлана Левина.
Жители Вагонки ощутили запах в ночное время 20 мая.
На Вагонке ночью ужасная вонь стояла в воздухе. Явно был выброс, — пишет в соцсетях житель Дзержинского района Денис Ефремов.
Тагильчане в очередной раз задумались над тем, что нужно жаловаться. Одна из жительниц Нижнего Тагила оставила обращение в природоохранную прокуратуру, воспользовавшись шаблоном жалобы, подготовленным TagilCity.ru.
Подала обращение через сайт Госуслуг, спасибо за подборку текста, это позволило написать грамотное обращение, — сообщила Ольга в соцсетях TagilCity.ru.
Отметим, что в воскресенье 19 мая в центре города проводился забег, организуемый ЕВРАЗ НТМК. Судя по официальным данным, до 16 мая с начала месяца в Нижнем Тагиле не были зафиксированы превышения нормативов. Данные за выходные пока не опубликованы.
Годом ранее забег проводился 21 мая. В этот день и днем ранее, согласно информации «Уральское УГМС», тагильчанам пришлось бегать при повышенном диоксиде азота и сероводороде. А неделей позже горожане приняли участие в акции «Выбираю чистый воздух»: выбросы в этот день превышали нормативы 8 раз.
Добавим, в регионе в настоящее время не был объявлен режим НМУ.