Пара бинтуронгов поселилась в зоопарке Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Познакомиться с новыми животными посетители могут в центральном павильоне, они находятся на втором этаже. Самец и самка сейчас адаптируются и уже прогуливаются по вольеру.
Питаются бинтуронги фруктами и ягодами, однако едят также рыбу, мясо и живой корм. Эти животные ночные, а днем предпочитают спать в своих домиках. Сейчас сотрудники зоопарка выбирают имена для новых обитателей.
А в середине мая 2024 года льву по кличке Эрни, который уже давно живет в зоопарке, исполнилось 17 лет.