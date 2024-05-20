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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В зоопарке Екатеринбурга появились новые обитатели

Пара бинтуронгов поселилась в зоопарке Екатеринбурга

20 мая 2024, 12:25
Фото: Зоопарк Екатеринбурга

В зоопарке Екатеринбурга появились новые обитатели

Из Иркутска в зоопарк Екатеринбурга доставили пару молодых бинтуронгов. Сейчас им выбирают имена.

Познакомиться с новыми животными посетители могут в центральном павильоне, они находятся на втором этаже. Самец и самка сейчас адаптируются и уже прогуливаются по вольеру.

Питаются бинтуронги фруктами и ягодами, однако едят также рыбу, мясо и живой корм. Эти животные ночные, а днем предпочитают спать в своих домиках. Сейчас сотрудники зоопарка выбирают имена для новых обитателей.

Фото: Зоопарк Екатеринбурга

А в середине мая 2024 года льву по кличке Эрни, который уже давно живет в зоопарке, исполнилось 17 лет.

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#Евгения Сафина#Общество#Свободное время#Животные#Зоопарк#Посетители#Павильон#Екатеринбург#Клетка
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