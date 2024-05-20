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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

Пассажир трамвая в Екатеринбурге подрался с подростками

Пассажир трамвая в Екатеринбурге подрался с подростками

20 мая 2024, 04:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пассажир трамвая №1 устроил потасовку с компанией подростков из-за их поведения.

По словам очевидца, школьники нецензурно ругались, отказывались оплачивать проезд, а также плевались в окна и в других пассажиров, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

В какой-то момент мужчина, ехавший в общественном транспорте, устроил потасовку с подростками.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге один из пассажиров трамвая ударил другого по голове, так как хотел занять его место. Перед этим у них был спор, однако пострадавший отказывался вставать и уступать.

По словам очевидцев, у мужчины, которого ударил пассажир, шла кровь из головы.

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