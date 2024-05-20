Пассажир трамвая в Екатеринбурге подрался с подростками

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По словам очевидца, школьники нецензурно ругались, отказывались оплачивать проезд, а также плевались в окна и в других пассажиров, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
В какой-то момент мужчина, ехавший в общественном транспорте, устроил потасовку с подростками.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге один из пассажиров трамвая ударил другого по голове, так как хотел занять его место. Перед этим у них был спор, однако пострадавший отказывался вставать и уступать.
По словам очевидцев, у мужчины, которого ударил пассажир, шла кровь из головы.