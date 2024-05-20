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Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Екатеринбурге задержан на два месяца

Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Екатеринбурге задержан на два месяца

20 мая 2024, 11:44
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга, обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы, задержали на два месяца.

Екатеринбуржцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2024 года. Вину в преступлении он признал частично, рассказали в пресс-службе регионального СК.

В отношении обвиняемого горожанина планируется проведение психиатрической экспертизы. В настоящий момент идет расследование. Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, убийство случилось 18 мая 2024 года. Задержанный ударил ножом бывшую сожительницу на улице во время их конфликта. Свидетелями происшествия стали прохожие. У пары осталась девятилетняя дочка.

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