Подполковник МВД в Екатеринбурге избежал колонии за взятку

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Силовика задержали в 2022 году. Он получил взятку в размере 100 тысяч рублей за возбуждение дела о квартирной краже, ущерб которой составил 12 миллионов рублей.
Суд назначил силовику 2 100 000 рублей штрафа, а также лишил права занимать должности в государственных структурах в течение пяти лет. Кроме того, его лишили звания подполковника, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.
Адвокат Алексей Грач, который занимался данным уголовным делом, сообщил, что намерен обжаловать судебный приговор, так как просил, чтобы подзащитного оправдали.
Напомним, главе Каменского ГО задержали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Сейчас он находится под стражей.