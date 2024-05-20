tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Подполковник МВД в Екатеринбурге избежал колонии за взятку

Подполковник МВД в Екатеринбурге избежал колонии за взятку

20 мая 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге подполковник полиции, которого осудили за взяточничество, избежал тюрьмы.

Силовика задержали в 2022 году. Он получил взятку в размере 100 тысяч рублей за возбуждение дела о квартирной краже, ущерб которой составил 12 миллионов рублей.

Суд назначил силовику 2 100 000 рублей штрафа, а также лишил права занимать должности в государственных структурах в течение пяти лет. Кроме того, его лишили звания подполковника, рассказали в пресс-службе районного суда Екатеринбурга.

Адвокат Алексей Грач, который занимался данным уголовным делом, сообщил, что намерен обжаловать судебный приговор, так как просил, чтобы подзащитного оправдали.

Напомним, главе Каменского ГО задержали на два месяца по подозрению во взяточничестве. Сейчас он находится под стражей.

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемый в подготовке теракта на Тюменской ТЭЦ сядет на 8 лет в тюрьмуУбил за высокомерие: житель Нижнего Тагила нанес 76 ударов ножом знакомомуЖенщину и мужчину из Камышлова приговорили к 31 году тюрьмы за сожжение человека
#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Приговор#Осужденный#МВД#Взятка#Тюрьма#ЧП#Адвокат#18+#Екатеринбург#Подполковник#Силовик#Инцидент
Подпишитесь
Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа
Сегодня, 06:01
Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?
Сегодня, 07:09
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Сфетофоры перестали работать на улице в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
Сегодня, 08:53
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"