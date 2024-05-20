Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге

Напомним, в Нижнем Тагиле с улицы Попова скорая помощь забрала пенсионера. Он не помнит как оказался в городе. По паспорту он прописан в Красноярском крае. Мужчина рассказал, что в том регионе у него проживает сын. Однако назвать его имени не смог. Теперь полиция разыскивает родных пенсионера.