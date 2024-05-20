Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Девочка ростом 156 см, худощавая. Она обладательница русых волос, а также глаз серо-зеленого цвета, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». Девочка ушла из дома в худи, синих джинсах и розовых кроссовках.
В день исчезновения на школьнице были черное худи, джинсы синего цвета и розовые кроссовки.
По данным полиции, девочке 12 лет. Она вышла из дома и не вернулась обратно. Ее разыскивают волонтеры и полиция.
Напомним, в Нижнем Тагиле с улицы Попова скорая помощь забрала пенсионера. Он не помнит как оказался в городе. По паспорту он прописан в Красноярском крае. Мужчина рассказал, что в том регионе у него проживает сын. Однако назвать его имени не смог. Теперь полиция разыскивает родных пенсионера.