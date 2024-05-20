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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

14-летняя девочка больше недели разыскивается в Екатеринбурге

Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге

20 мая 2024, 09:08
Фото: Изображение Midjourney

14-летняя девочка больше недели разыскивается в Екатеринбурге

14-летняя Ксения Авдеева пропала в Екатеринбурге 13 мая. В последний раз ее видели в Пионерском районе.

Девочка ростом 156 см, худощавая. Она обладательница русых волос, а также глаз серо-зеленого цвета, сообщили в поисковом отряде «Прорыв». Девочка ушла из дома в худи, синих джинсах и розовых кроссовках.

В день исчезновения на школьнице были черное худи, джинсы синего цвета и розовые кроссовки.

По данным полиции, девочке 12 лет. Она вышла из дома и не вернулась обратно. Ее разыскивают волонтеры и полиция.

Фото: ДПСО «Прорыв»

Напомним, в Нижнем Тагиле с улицы Попова скорая помощь забрала пенсионера. Он не помнит как оказался в городе. По паспорту он прописан в Красноярском крае. Мужчина рассказал, что в том регионе у него проживает сын. Однако назвать его имени не смог. Теперь полиция разыскивает родных пенсионера.

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