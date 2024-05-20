tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Решали сложнейшие задачи: тагильчане стали победителями на чемпионате профмастерства

Решали сложнейшие задачи: тагильчане стали победителями на чемпионате профмастерства

20 мая 2024, 15:00
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Второе место заняла команда из тагильской школы №75/42 на чемпионате профессионального мастерства, который состоялся в Новокузнецке.

На соревнования приехали более 200 участников. Это не только школьники, но и студенты, и работники промышленных предприятий. В течение трех дней они решали сложнейшие технологические задачи.

Среди учащихся школ принимали участие 44 человека. Юные мастера показывали свои знания и умения в различных компетенциях. Например, робототехнике, мехатронике и других.

Команда юниоров из тагильской школы №75/42 смогла занять второе место. Это очень достойный результат, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.

Ранее ученики гимназии №18 из Нижнего Тагила вошли в топ-10 лучших команд чемпионата России «Что? Где? Когда?»

Первое место на Всероссийском конкурсе чтецов заняла юная жительница Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Маленькие тагильчане взяли золото на краевом конкурсе исследователей «Первые шаги»Школьники из Нижнего Тагила победили в престижном конкурсе и едут в ТуапсеТагильские дошколята победили на Всероссийском инженерном конкурсе
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Подростки#Новокузнецк#Победа#Профессии#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал, почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТП
Сегодня, 08:35
Магнитная буря обрушится на Свердловскую область: чего ждать жителям Нижнего Тагила
Сегодня, 10:07
МЧС обратилось к свердловчанам с новым экстренным предупреждением
Сегодня, 10:15
Поиски пропавшей неделю назад 14-летней школьницы начаты в Екатеринбурге
Сегодня, 09:08
Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах
Сегодня, 08:53
В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ
Сегодня, 09:03
"