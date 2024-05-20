Решали сложнейшие задачи: тагильчане стали победителями на чемпионате профмастерства

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На соревнования приехали более 200 участников. Это не только школьники, но и студенты, и работники промышленных предприятий. В течение трех дней они решали сложнейшие технологические задачи.
Среди учащихся школ принимали участие 44 человека. Юные мастера показывали свои знания и умения в различных компетенциях. Например, робототехнике, мехатронике и других.
Команда юниоров из тагильской школы №75/42 смогла занять второе место. Это очень достойный результат, сообщили в Управлении образования Нижнего Тагила.
Ранее ученики гимназии №18 из Нижнего Тагила вошли в топ-10 лучших команд чемпионата России «Что? Где? Когда?»