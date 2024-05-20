Россиянам напомнили о пользе первых блюд

Польза от супа зависит от его состава. Вареные овощи и мясо, а также жидкая консистенция супа помогают подготовить желудок к более тяжелой пище. Также после отваривания продукты лучше усваиваются организмом. Супы также помогают быстро утолить голод, нормализовать давление, улучшить самочувствие и общий тонус, а также восстановить баланс жидкости в организме, пишет 360.ru.