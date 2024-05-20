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Posted 20 мая, 12:09

Published 20 мая, 12:09

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Россиянам напомнили о пользе первых блюд

20 мая 2024, 12:09
Современные диетологи утверждают, что супы являются балансированным источником белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Польза от супа зависит от его состава. Вареные овощи и мясо, а также жидкая консистенция супа помогают подготовить желудок к более тяжелой пище. Также после отваривания продукты лучше усваиваются организмом. Супы также помогают быстро утолить голод, нормализовать давление, улучшить самочувствие и общий тонус, а также восстановить баланс жидкости в организме, пишет 360.ru.

Чтобы получить максимальную пользу от супа, нужно варить его на втором бульоне, убирать жир, добавлять соль после закипания воды, использовать специи и травы, а также готовить на небольшом огне и не закрывать крышкой.

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