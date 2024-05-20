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В Кольцово техник попал под самолет

Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в аэропорту Екатеринбурга

20 мая 2024, 13:30
Фото: 1MI

В Кольцово техник попал под самолет

19 мая 2024 года в аэропорту Кольцово экипаж самолета «Уральских авиалиний» сбил техника, который осматривал воздушное судно перед взлетом. Мужчина получил травму ноги.

Стало известно, почему в Кольцово 19 мая задержали рейс в Бишкек и зачем на аэродром приезжали кареты скорой помощи. Причиной послужил наезд пилотам на техника передней стойкой шасси. Мужчина был доставлен в больницу с травмой ноги.

На данный момент вся бортовая команда отстранена от работы, сообщили в транспортной прокуратуре.

А 13 мая пассажирам, которые собирались лететь в Пхукет, пришлось ждать воздушное судно 12 часов. Рейс задержали, так как самолет слишком поздно прибыл в Кольцово.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Кольцово#Самолет#Аэропорт#18+#Екатеринбург#Техник#Экипаж#Сбили
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