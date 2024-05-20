Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в аэропорту Екатеринбурга

Стало известно, почему в Кольцово 19 мая задержали рейс в Бишкек и зачем на аэродром приезжали кареты скорой помощи. Причиной послужил наезд пилотам на техника передней стойкой шасси. Мужчина был доставлен в больницу с травмой ноги.