Самолет «Уральских авиалиний» сбил человека в аэропорту Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Стало известно, почему в Кольцово 19 мая задержали рейс в Бишкек и зачем на аэродром приезжали кареты скорой помощи. Причиной послужил наезд пилотам на техника передней стойкой шасси. Мужчина был доставлен в больницу с травмой ноги.
На данный момент вся бортовая команда отстранена от работы, сообщили в транспортной прокуратуре.
А 13 мая пассажирам, которые собирались лететь в Пхукет, пришлось ждать воздушное судно 12 часов. Рейс задержали, так как самолет слишком поздно прибыл в Кольцово.