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Updated Сегодня, 11:13

Спрос на ветеринаров в Свердловской области увеличился на 85%

Спрос на ветеринаров в Свердловской области увеличился на 85%

20 мая 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области появилось 190 вакансий ветеринаров с начала 2024 года.

Такое количество вакансий в регионе на 85% больше в сравнении с тем же периодом в 2023 году, рассказали в сервисе HeadHunter.

Кроме того, по всей территории РФ опубликовано более пяти тысяч вакансий ветеринаров. Это на 22% больше в сравнении с началом 2023 года. В связи с ростом спроса у ветеринаров также увеличивается размер зарплат.

Так, в 2024 году в Свердловской области ветеринары зарабатывают 50 тысяч рублей.

Напомним, в патрульно-постовой службе в Свердловской области зафиксирован дефицит кадров, который составляет более 88%.

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