Спрос на ветеринаров в Свердловской области увеличился на 85%

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Такое количество вакансий в регионе на 85% больше в сравнении с тем же периодом в 2023 году, рассказали в сервисе HeadHunter.
Кроме того, по всей территории РФ опубликовано более пяти тысяч вакансий ветеринаров. Это на 22% больше в сравнении с началом 2023 года. В связи с ростом спроса у ветеринаров также увеличивается размер зарплат.
Так, в 2024 году в Свердловской области ветеринары зарабатывают 50 тысяч рублей.
Напомним, в патрульно-постовой службе в Свердловской области зафиксирован дефицит кадров, который составляет более 88%.