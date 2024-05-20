tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Мужчина погиб в пожаре на улице Новаторов в Нижнем Тагиле

Труп мужчины найден после тушения частного дома в Нижнем Тагиле

20 мая 2024, 07:43
Фото: МЧС по Свердловской области

Мужчина погиб в пожаре на улице Новаторов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в пожаре на улице Новаторов погиб мужчина. Инцидент случился вечером 19 мая.

На месте работали 4 автоцистерны и 12 человек личного состава. Когда спасатели прибыли к дому, то он был весь в огне. Также отмечается, что частично обрушились перекрытия и возникла угроза для других строений, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

Открытое горение ликвидировали почти час. Площадь возгорания достигла 110 квадратных метров. В результате и дом, и надворные постройки были уничтожены. При тушении был обнаружен труп мужчины.

Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Пока по данному факту проводится проверка.

Напомним, в Екатеринбурге 18 мая стало известно о пожаре в ресторане быстрого питания.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Смерть#Пожарные#Погибшие#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
Спорт, музыка и позитив: «На одной волне» пройдет День Молодежи в Тагиле. Программа
Сегодня, 06:01
Курортный сбор 2024 — где действует и кто заплатит за отдых?
Сегодня, 07:09
Опрессовки стартуют в Нижнем Тагиле. График
Сегодня, 07:04
Не увидели друг друга. Автобус ЕВРАЗа сбил подростка на переходе
Сегодня, 04:54
Во время массового забега в Екатеринбурге погиб атлет из Нового Уренгоя
Сегодня, 06:26
«Отрава»! Жители Нижнего Тагила пожаловались на густой черный дым от ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:48
"