Труп мужчины найден после тушения частного дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
На месте работали 4 автоцистерны и 12 человек личного состава. Когда спасатели прибыли к дому, то он был весь в огне. Также отмечается, что частично обрушились перекрытия и возникла угроза для других строений, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
Открытое горение ликвидировали почти час. Площадь возгорания достигла 110 квадратных метров. В результате и дом, и надворные постройки были уничтожены. При тушении был обнаружен труп мужчины.
Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения. Пока по данному факту проводится проверка.
Напомним, в Екатеринбурге 18 мая стало известно о пожаре в ресторане быстрого питания.