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Posted 20 мая, 11:44

Published 20 мая, 11:44

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Ученые: ухудшение зрительной чувствительности — признак деменции

20 мая 2024, 11:44
Ученые обнаружили способ предсказать развитие деменции задолго до ее появления. Они выяснили, что снижение чувствительности зрения может быть признаком быстрого развития этого недуга.

Согласно проведенному исследованию, медленная реакция на визуальные стимулы является ранним признаком деменции. Этот симптом может проявиться за 12 лет до активных проявлений болезни, пишет 360.ru

В рамках исследования ученые долгое время наблюдали за группой из более чем 8000 человек. На данный момент у 537 испытуемых развилась деменция.

В начале исследования все участники прошли тест на чувствительность зрения, который заключался в наблюдении за движущимся треугольником. Те, кто показали медленную реакцию на визуальный стимул, в будущем страдали от деменции.

Ученые объяснили это явление тем, что токсичные амилоидные бляшки влияют на участки мозга, отвечающие за зрение.

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