Ученые: ухудшение зрительной чувствительности — признак деменции

Posted 20 мая, 11:44
Published 20 мая, 11:44
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Согласно проведенному исследованию, медленная реакция на визуальные стимулы является ранним признаком деменции. Этот симптом может проявиться за 12 лет до активных проявлений болезни, пишет 360.ru
В рамках исследования ученые долгое время наблюдали за группой из более чем 8000 человек. На данный момент у 537 испытуемых развилась деменция.
В начале исследования все участники прошли тест на чувствительность зрения, который заключался в наблюдении за движущимся треугольником. Те, кто показали медленную реакцию на визуальный стимул, в будущем страдали от деменции.
Ученые объяснили это явление тем, что токсичные амилоидные бляшки влияют на участки мозга, отвечающие за зрение.