В Челябинске 24 мая состоится форум «Медицина, доступная каждому»

Доклад на тему «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России» представит генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников. В качестве спикера на форуме выступит и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. Она расскажет о состоянии терапевтической помощи в РФ.