В Челябинске 24 мая состоится форум «Медицина, доступная каждому»

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
На мероприятие приглашены представители федеральной и региональной власти, руководители государственных и частных медицинских организаций, медицинских профессиональных ассоциаций, ведущие специалисты в сфере здравоохранения, практикующие врачи, пишет kursdela.biz.
Доклад на тему «Консолидация и представление интересов врачебного сообщества в России» представит генеральный секретарь Общества врачей России Эрик Праздников. В качестве спикера на форуме выступит и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина. Она расскажет о состоянии терапевтической помощи в РФ.
Кроме того, с докладами выступят главные специалисты Минздрава РФ, академики РАН, другие эксперты. Также перед участниками форума с информацией об организации врачебного сообщества в мире и странах БРИКС выступит ассоциированный член Всемирной медицинской ассоциации, председатель оргкомитета форума Степан Фирстов.
По словам Фирстова, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин четко обозначил первостепенные задачи, стоящие перед отечественной системой здравоохранения. Это увеличение продолжительности жизни, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, поддержка репродуктивного здоровья граждан.
Фирстов подчеркнул, что форум «Медицина, доступная каждому» проводится для поиска решений по наиболее острым проблемам здравоохранения. В ходе мероприятия также будет обсуждаться кадровый дефицит медиков, о котором ранее заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав эту проблему кричащей.
Как отмечается, неслучайно местом проведения общероссийского форума выбран Челябинск. За много лет регион накопил множество уникальных медицинских практик, которыми готов поделиться.
Как отметил Степан Фирстов, форум «Медицина, доступная каждому» может стать эффективной дискуссионной площадкой для развития взаимодействия между госорганами и врачебным сообществом на благо граждан страны.
Организацией форума занимаются Общество врачей России и фракция Партии пенсионеров в Законодательном собрании Челябинской области.