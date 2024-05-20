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В Нижнем Тагиле 750 юных актеров раскрыли таланты на театральном конкурсе

В Нижнем Тагиле определили победителей конкурса театралов «Золотой ключик»

20 мая 2024, 16:39
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 750 юных актеров раскрыли таланты на театральном конкурсе

18 мая 2024 года в Нижнем Тагиле выбрали победителей фестиваля детских театральных коллективов «Золотой ключик 2024».

Лучшим спектаклем были признаны «Вредные советы» (детсад 164 МАДОУ «Солнышко»). Именно эта постановка получила гран-при.

На первом месте оказался детсад № 171 МАДОУ «Детство», второе место жюри присудило дошкольному учреждению № 184 МАДОУ «Радость», а третье — садику № 60 МАДОУ «Солнышко».

Спецпризы были вручены детсадам № 3 МАДОУ «Солнечный круг» и № 26 МАДОУ «Радость». Впрочем, все участники были отмечены членами жюри. Это садики № 196, № 210 и № 96 МАДОУ «Радость», №175 МАДОУ «Детство». Кроме того, вне конкурса выступили воспитанники детсада № 105 для детей с ОВЗ.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в финал конкурса «Золотой ключик», который проводится в Театре кукол Нижнего Тагила, вышли 10 детских садов города. Этот сезон юбилейный. В связи с трагическими событиями, которые произошли в подмосковном Крокусе, мероприятие перенесли с апреля на конец мая 2024 года.

Между тем, это не единственный городской конкурс, в котором могут поучаствовать дети дошкольного возраста. «Изумрудика» в ГДДЮТ тоже всегда вызывает большой интерес у малышей и их педагогов. В 2024 году конкурс собрал почти 1,5 тысячи человек. Гран-при получили сразу шесть лучших номеров. Дети пели, танцевали, играли на ложках, читали стихи и прозу.

Тагильские дошкольники с ОВЗ открывали таланты через театральные постановки
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