В Нижнем Тагиле определили победителей конкурса театралов «Золотой ключик»

Между тем, это не единственный городской конкурс, в котором могут поучаствовать дети дошкольного возраста. «Изумрудика» в ГДДЮТ тоже всегда вызывает большой интерес у малышей и их педагогов. В 2024 году конкурс собрал почти 1,5 тысячи человек. Гран-при получили сразу шесть лучших номеров. Дети пели, танцевали, играли на ложках, читали стихи и прозу.