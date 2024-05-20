В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Так, после возникших осложнений со скальным грунтом работники сейчас возводят стены, лестничные марши, колонны, а также устанавливаются шахты лифтов, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Кроме того, в здании в настоящий момент подсоединяются водоснабжение, отопление и канализация.
Напомним, строительство центра началось в 2023 году. В феврале 2024 года подошло к концу строительство фундамента будущего учреждения. Летом этого года начнется благоустройство территории.