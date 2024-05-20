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В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

В Нижнем Тагиле продолжается строительство культурно-образовательного центра на ГГМ

20 мая 2024, 09:03
Фото: Администрация Нижнего Тагила
Рабочие в Нижнем Тагиле продолжают строительство культурно-образовательного центра, который будет находиться в районе Гальянки.

Так, после возникших осложнений со скальным грунтом работники сейчас возводят стены, лестничные марши, колонны, а также устанавливаются шахты лифтов, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Кроме того, в здании в настоящий момент подсоединяются водоснабжение, отопление и канализация.

Напомним, строительство центра началось в 2023 году. В феврале 2024 года подошло к концу строительство фундамента будущего учреждения. Летом этого года начнется благоустройство территории.

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