В поселке под Нижним Тагилом женщина попала под квадроцикл и погибла

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Все произошло в 19:30 в с. Николо-Павловское в 150 метрах от дома 14 по ул. Уральская-2. В результате происшествия женщина с травмами была доставлена в больницу, но утром 20 мая скончалась от полученных травм. У водителя имелось водительское удостоверение соответствующей категории, — рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД.
В момент аварии на квадроцикле, кроме погибшей женщины, находилась еще одна девушка в качестве пассажира, она была не пристегнута. По словам источника, близкого к семье пострадавшей, вторая участница аварии получила травму бедра, но ее жизни ничего не угрожает. У погибшей остались муж и двое детей.
Знаю, что у девушки была тупая травма живота, умерла от внутреннего кровотечения. Пассажирка получила травму бедра, она жива. У погибшей остался супруг и двое несовершеннолетних детей, — рассказала для TagilCity.ru одна из приближенных к семье пострадавшей женщины.
По информации ГИБДД, у погибшей были права на управление квадроциклом. Была ли экипировка на погибшей в момент аварии, не сообщается.
В ГИБДД напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и использовать защитное обмундирование при поездках на таких транспортных средствах.
Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования семье погибшей.