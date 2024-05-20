В поселке под Нижним Тагилом женщина попала под квадроцикл и погибла

В момент аварии на квадроцикле, кроме погибшей женщины, находилась еще одна девушка в качестве пассажира, она была не пристегнута. По словам источника, близкого к семье пострадавшей, вторая участница аварии получила травму бедра, но ее жизни ничего не угрожает. У погибшей остались муж и двое детей.