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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Свердловскую область снова придет похолодание

В Свердловскую область снова придет похолодание

20 мая 2024, 07:04
Фото: 1MI
Синоптик Алексей Пулин рассказал, что в Свердловскую область придет похолодание 23 и 24 мая 2024 года.

Тепло в южной части области будет продолжаться до вечера 21 мая. Далее начнется снижение температуры. Прохладнее до +10 градусов станет в конце будничной недели из-за холодного воздуха, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

Воздух, из-за которого сменится погода, придет со стороны Арктики. При этом 20 мая в Екатеринбурге потеплеет до +24 градусов. Также ожидается малооблачность и отсутствие осадков. 21 мая в регионе будет +23 градуса.

Напомним, 17 мая 2024 года в Свердловской области прошел холодный воздух, вместе с которым в некоторых районах региона прошли дожди.

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#Елизавета Зиборова#Температура воздуха#Воздух#Похолодание#Прогноз погоды#Окружающая среда#Весна#Природа#Арктика#Май#Екатеринбург#Синоптик#Атмосферный фронт
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