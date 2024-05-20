В Свердловскую область снова придет похолодание

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Тепло в южной части области будет продолжаться до вечера 21 мая. Далее начнется снижение температуры. Прохладнее до +10 градусов станет в конце будничной недели из-за холодного воздуха, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
Воздух, из-за которого сменится погода, придет со стороны Арктики. При этом 20 мая в Екатеринбурге потеплеет до +24 градусов. Также ожидается малооблачность и отсутствие осадков. 21 мая в регионе будет +23 градуса.
Напомним, 17 мая 2024 года в Свердловской области прошел холодный воздух, вместе с которым в некоторых районах региона прошли дожди.