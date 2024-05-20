Веломаршрут через центр Нижнего Тагила: от Народного в Экопарк с #Кудабежать

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Облагораживали за счет предприятий, а на субботник приходили местные жители, потому и назвали парк «Народный». Сегодня это современное городское пространство. С интересными детскими площадками, модульными конструкциями, уличными тренажерами, скамейками, урнами и прочими плюшками современной урбанизации. Есть тут уличная скульптура в виде большого сердца и разные фигурки животных. Образы были взяты из легенд коренных уральских народов.
А мы берем левее, и через Лисью гору двигаемся к Экопарку. Гору эту еще иногда зовут «Лысой», за отсутствие деревьев. Она расположена в самом центре города. На вершине горы находится сторожевая башня. Эту локацию можно увидеть на туристических открытках. Фотоаппарат взяли? Тогда щелк-щелк, и катим дальше к Экопарку, что в микрорайоне Муринские пруды.
Симпатичный парк, можно спокойно погулять и покататься на велосипедах. Рядом пруд. Много детских игровых зон, лавочек, качелей. Выделены зоны для воркаута и катания на роликах и самокатах.