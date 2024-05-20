Веломаршрут через центр Нижнего Тагила: от Народного в Экопарк с #Кудабежать

А мы берем левее, и через Лисью гору двигаемся к Экопарку. Гору эту еще иногда зовут «Лысой», за отсутствие деревьев. Она расположена в самом центре города. На вершине горы находится сторожевая башня. Эту локацию можно увидеть на туристических открытках. Фотоаппарат взяли? Тогда щелк-щелк, и катим дальше к Экопарку, что в микрорайоне Муринские пруды.