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Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Веломаршрут через центр Нижнего Тагила: от Народного в Экопарк с #Кудабежать

Веломаршрут через центр Нижнего Тагила: от Народного в Экопарк с #Кудабежать

20 мая 2024, 13:50
Фото: 1MI
Веломаршрут через центр Нижнего Тагила: от Народного в Экопарк с #Кудабежать
Стартуем у Народного парка, что на левом берегу реки Тагил. Когда-то тут был частный сектор, потом его снесли и территория заросла бурьяном.

Облагораживали за счет предприятий, а на субботник приходили местные жители, потому и назвали парк «Народный». Сегодня это современное городское пространство. С интересными детскими площадками, модульными конструкциями, уличными тренажерами, скамейками, урнами и прочими плюшками современной урбанизации. Есть тут уличная скульптура в виде большого сердца и разные фигурки животных. Образы были взяты из легенд коренных уральских народов.

Фото: 1MI

А мы берем левее, и через Лисью гору двигаемся к Экопарку. Гору эту еще иногда зовут «Лысой», за отсутствие деревьев. Она расположена в самом центре города. На вершине горы находится сторожевая башня. Эту локацию можно увидеть на туристических открытках. Фотоаппарат взяли? Тогда щелк-щелк, и катим дальше к Экопарку, что в микрорайоне Муринские пруды.

Фото: 1MI

Симпатичный парк, можно спокойно погулять и покататься на велосипедах. Рядом пруд. Много детских игровых зон, лавочек, качелей. Выделены зоны для воркаута и катания на роликах и самокатах.

Фото: 1MI
  • Лучшее время для покатушек по этому маршруту: с 8:00 до 13:00 или с 16:00 до 20:00.
  • Пройденная дистанция: ≈ 9 км
  • Время: 47 минут в среднем темпе
  • Сложность: много красивых лавочек, так и хочется припарковать железного коня
#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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