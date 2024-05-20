Во время массового забега в Екатеринбурге погиб атлет из Нового Уренгоя

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Атлет планировал во время мероприятия пробежать 21 километр, однако сошел с дистанции за пару километров до финишной точки, пишет Е1.
По словам другого участника забега, неподалеку находилась дежурная бригада сотрудников скорой помощи. Медики попытались реанимировать спортсмена на протяжении 15 минут, однако спасти его не удалось.
По предположению очевидцев, атлет бежал в ускоренном темпе, из-за чего ему стало плохо, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что друзья умершего мужчины сейчас собирают деньги для помощи его родственникам в организации похорон.
Напомним, в сентябре 2022 года скончался мастер спорта из Верхней Пышмы Алексей Васильев. Спортсмен бежал по пересеченной местности и в какой-то момент почувствовал себя плохо.