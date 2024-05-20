Заморозки, снегопады и ураганы: почему погода в Свердловской области сошла с ума

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Странной выдалась весна 2024 года в Свердловской области. Более-менее обычным был март, а вот в апреле погода начала сходить с ума. В третьей декаде месяца в регион пришла аномальная жара. Так, 20 апреля в Екатеринбурге столбики термометров резко поползли вверх и остановились на отметке +27,7 градусов — такие данные приводил синоптик Алексей Пулин. На солнце показатели градусников и вовсе зашкаливали, показывая +43 градуса. Люди воспользовались ситуацией и отправились на пляжи, а кое-кто даже рискнул открыть купальный сезон.
Но уже буквально несколько дней спустя северную часть Свердловской области завалило снегом. Сильный снегопад сопровождался дождем и ветром.
К концу апреля погода опять резко сменила минус на плюс и в Свердловскую область вновь пришла жара. Так, 28 апреля воздух в Екатеринбурге прогревался до +25 градусов.
Накануне Пасхи 5 мая МЧС объявило экстренное предупреждение и сообщило жителям региона о сильнейшем снегопаде с ураганным ветром. Прошедшая стихия привела к обрыву проводов, повреждению линий электропередач и, как следствие, отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов. В некоторых районах власти объявили режим ЧС.
В последующие дни неоднократно объявлялись экстренные предупреждения об ураганном ветре. Так, 10 мая его порывы достигали 19 м/с. А с середины мая в регионе начались заморозки. В ночь на 15 мая температура воздуха упала до -5 градусов, ночь на 16 мая была чуть менее прохладной: -3 градуса. Последние заморозки до -2 градусов, по прогнозу «Уральского УГСМ», были в ночь на 20 мая.
Постоянные перепады температуры губительно сказались на растениях, которые из-за апрельской жары активно пошли в рост. В итоге многие сельхозкультуры были побиты морозами, а дачники и сельхозпроизводители теперь ломают голову и думают, как спасти урожай.
Резкие перепады температур связаны с глобальным потеплением, считают ученые. В конце апреля был опубликован совместный доклад Всемирной метеорологической организации и европейской службы по изменению климата «Коперник». Специалисты по погодным явлениям пришли к выводу, что различные аномалии в погоде связаны с повышением среднегодовой температуры воздуха. При этом Евразия, как следует из доклада, нагревается быстрее других континентов Земли. Например, лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе.
Быстро нагревающаяся атмосфера способна удерживать больше влаги. При ее высвобождении на Землю проливается гораздо большее количество воды. В той же Европе в прошлом году выпало на 7% осадков больше, чем обычно.
На Среднем Урале наводнения наблюдались в 2021 и 2022 годах. Так, в 2021 году в Свердловской области сначала произошел апокалипсис местного масштаба, связанный с обмелением рек: тогда в апреле и мае выпало так мало осадков, что некогда полноводные реки начали напоминать ручьи, зато летом в ряде районов, в том числе в Нижнем Тагиле, из-за огромного количества осадков случились настоящие потопы.
Май 2024 года в Свердловской области уже претендует на роль самого холодного в истории. И это, как ни парадоксально, тоже связано с глобальным потеплением: полюса Земли быстро нагреваются, в результате чего уменьшается разница в температурах между экватором (очень жарко) и северным полюсом (очень холодно). Именно это явление приводит к тому, что природа в разных уголках планеты буквально начинает сходить с ума: в ноябре распускаются цветы, а затем в мае выпадает снег и наблюдаются заморозки.
К сожалению, никакой передышки в ближайшее время погода жителям Урала не даст. По прогнозам синоптиков, Свердловскую область уже 21 мая накроет арктический фронт, который принесет с собой ураганный ветер, кратковременные дожди, грозы и общее понижение температуры — такой прогноз сделала главный уральский синоптик Галина Шепоренко.
Также в Свердловской области в очередной раз объявлено штормовое предупреждение, а это значит, что ветер снова может уносить крыши и обрывать провода. После того, как ветер немного уляжется, Средний Урал попадет под влияние холодной восточной части антициклона. Сильных осадков не будет, однако настоящее весеннее тепло так и не вступит в свои права. Более того, в отдельных районах может пройти небольшой снег.
Ранее новый виток похолодания пообещал свердловчанам синоптик Алексей Пулин.