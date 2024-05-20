Заморозки, снегопады и ураганы: почему погода в Свердловской области сошла с ума

Май 2024 года в Свердловской области уже претендует на роль самого холодного в истории. И это, как ни парадоксально, тоже связано с глобальным потеплением: полюса Земли быстро нагреваются, в результате чего уменьшается разница в температурах между экватором (очень жарко) и северным полюсом (очень холодно). Именно это явление приводит к тому, что природа в разных уголках планеты буквально начинает сходить с ума: в ноябре распускаются цветы, а затем в мае выпадает снег и наблюдаются заморозки.