Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТП

Судя по комментариям, в ДТП всегда будет кто-то виноват: будь то пожилой водитель, будь то молодой мотоциклист, будь то невнимательный пешеход. Это значит только одно: за сохранность своей жизни ответственен каждый. Выезжая на дорогу, нужно оценивать риски и быть начеку. Ведь и автомобиль, и мотоцикл — средство передвижения повышенной опасности.