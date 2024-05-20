Жертвы или самоубийцы? TagilCity.ru узнал почему мотоциклисты попадают в жуткие ДТП

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Авария с мотоциклом и ВАЗом, которая произошла в Верхней Салде, вызвала большой общественный резонанс. Несущийся на большой скорости мотоциклист столкнулся с поворачивающей налево отечественной машиной. Произошедшее ДТП стало фатальным для 27-летнего молодого человека. Он погиб на месте. Водителю, не уступившему дорогу байкеру, 81 год, за рулем он находится как минимум 50 лет своей жизни.
Обсуждая аварию, тагильчане в основном критикуют поведение мотоциклистов на дорогах. По их мнению, скорость у байкеров в большинстве своем высокая, поэтому сложно их вовремя заметить, а тем более среагировать. Надо отметить, что такое передвижение не соответствует правилам дорожного движения. В населенных пунктах в основном можно двигаться со скоростью менее 60 км/ч.
Сколько раз на моей памяти вот так вот выскакивали как чертик из табакерки. Причем реально ты его видишь только уже в тот момент, когда он пролетает мимо твоей машины. Покрываешься холодным потом и мысленно молишься, радуясь, что еще раз повезло — что ему, что тебе. Но везение — штука сильно капризная, — уверен тагильчанин Антон П.
Тот факт, что причиной аварии в Верхней Салде назвали маневр водителя авто, возмутил читателей. По их мнению, нарушение скоростного режима в городе и стало основной причиной ДТП. Отреагировать в таком случае сложно, особенно в возрасте водителя отечественной легковушки. Но виновных в ДТП установит суд.
Примерно за 3,5 секунды проехал примерно 100 метров. Это около 100 км/ч. Непросто водителю встречки отреагировать на появление мотоцикла с такой скоростью, — уверен житель Салды Борис Т.
Интересно, что депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер после смертельного ДТП в 2023 году высказал мысль об ограничениях на вождение для пожилых людей. Скоростные ограничения для всех участников дорожного движения действуют всегда, но не все их соблюдают.
Судя по комментариям, в ДТП всегда будет кто-то виноват: будь то пожилой водитель, будь то молодой мотоциклист, будь то невнимательный пешеход. Это значит только одно: за сохранность своей жизни ответственен каждый. Выезжая на дорогу, нужно оценивать риски и быть начеку. Ведь и автомобиль, и мотоцикл — средство передвижения повышенной опасности.
Я водитель и я лояльно отношусь к мотоциклистам. Сейчас сезон начался, они стали попадаться на дороге все чаще. Но я бы не сказала, что все они носятся. Вижу, что байкеры движутся в потоке машин, но если есть возможность как-то сманеврировать, объехать затор, они это делают. Хотелось бы, чтобы все просчитывали свои маневры наперед, как в шахматах, и понимали, чем грозит та или иная создаваемая ситуация, — уверена тагильчанка Ульяна.
Опытному байкеру из Екатеринбурга Вячеславу Гурьеву 46 лет. 35 из них он ездит на мотоцикле. В 2021 году он на Режевском тракте попал в свою первую серьезную аварию, после которой лишился ноги. Вячеслав убежден, что произошедшее с ним — страшное стечение обстоятельств, ведь его подход к управлению таким опасным видом транспорта всегда был осознанным.
Страшное стечение обстоятельств. Мужик не смотрел в зеркало. Может быть, он посмотрел, но столкновение произошло все равно из-за разности в скоростях: я ехал 100-150 км/ч, а он останавливался в ноль, чтобы вернуть налево. Он меня не увидел, хотя я сделал все: я ему поморгал дальним светом, я ему встал в левое боковое зеркало. Я сделал все возможное, чтобы он меня увидел. Он не увидел. Вот что он мне с этим делать? Вот что ты сделаешь? Ну, не увидел. У меня не было даже тормозного пути, просто ноль, я не успел. У меня просто появилось перед мной колесо машины, неожиданно, — вспоминает свердловский мотоциклист в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Потеряв ногу в аварии, Вячеслав долгое время не мог без чувства страха сидеть на мотоцикле. Он уверяет, что до ДТП он всегда ответственно вел себя на дороге: ездил быстро, но четко, соблюдая дистанцию.
Что меняется в голове после ДТП? Это зависит от человека лично, от характера, от желания, от многих факторов. Я мотик сделал, я езжу опять. В июне поеду на Валдай, это между Москвой и Питером на мотике. Что касается восприятия скорости сейчас. Когда я в июле того года на него сел, было очень страшно. Внутренний какой-то страх, он меня парализовывал. Сейчас уже его нет. Я сажусь, поехал двадцать минут, и все, опять в эту стихию ушел. Я и раньше ездил нормально — не гонял между машинами, как дурак не ездил. Я ездил быстро, но с большим запасом по расстоянию, чтобы успеть маневрировать, оттормозиться.
Мотоциклист Вячеслав Гурьев уверен, что есть несколько причин возникновения аварий — скорость, невнимательность и отсутствие опыта.
Важно, сколько он уже лет за рулем. В основном вот такие аварии происходят в 90% в первый год покупки мотоцикла. Это скорость, «быстрее», все тебе нравится, все тебе прикольно. Ты начинаешь терять чувство страха. 10% аварий происходят потому, что люди просто нас не видят. Разные скорости и просто не успевают реагировать на нас, — рассуждает собеседник.
Чаще происходят аварии, когда водители автомобилей, не предоставляя по ПДД преимущества в движении, совершают левый поворот перед мотоциклом в попутном направлении, либо поворот во встречном направлении перед мотоциклом.
Тагильчанин Артем Комоватов, участник городского объединения «МотоЛюди», в беседе с TagilCity.ru отметил, что увлечение скоростью присуще в основном молодежи.
Всем участникам дорожного движения не хватает культуры. Безбашенно гоняют в основном молодые в одинаковой степени не важно на машинах/мотоциклах. Жуткие ДТП случаются. Это статистика. Люди умирают, травмируются, и от этого никуда не деться, — уверен Артем Комоватов, прозвище — Комбат.
Нет сомнения, что в аварии попадают по тем или иным причинам любые участники дорожного движения — будь то автомобилисты, мотоциклы и пешеходы.
Количество дебилов оно тоже постоянно одно. Поэтому по одному какому-то смертельному ДТП вешать или на всех байкеров — это дичь, это совершенно неправильно, — уверен Вячеслав Гурьев.
По мнению представителя мотосообщества, поведение конкретного человека на дорогах определяется не только личностными качествами, но и принадлежностью к клубу. Если мотоциклист надел жилет, то он несет ответственность за себя и свой клуб. У каждого объединения действует негласная этика.
Байкеры есть двух видов, образно говоря. Это люди клубные или околоклубные, которые ездят в жилетах, и есть люди, которые просто гоняют на мотоцикле, потому что им так нравится. Это байкеры без обязательств, они просто ездят и ездят. В чем их разница: если человек надевает жилет и вступает в мотоклуб, он уже берет на себя обязательство вести себя на дорогах общего пользования достойно. Он несет ответственность: то есть если он спровоцирует какое-то ДТП или что-то еще, то встрянет весь клуб. То есть человек в жилете — байкер с ответственностью. Второй вид — обычные мотоциклисты. Вот Петя взял мотик и поехал. Он как бы байкер, но Петя ездит и ездит, и ему наплевать, как он ездит, с кем он ездит, — говорит Вячеслав в беседе с TagilCity.ru.
Тагильские мотоциклисты также поддерживают друг друга и не обходят вниманием серьезные происшествия, поднимающие резонанс в обществе.
Медийные ДТП мы наблюдаем и видим, почти все они попадают в чаты по мотоинтересам, будь это мотоклуб, или райдерский чат. Разбираем ситуации, делимся мнением, впечатлением, поддерживаем пострадавших, приезжаем на ДТП по мере возможности, — рассказал TagilCity.ru Артем Комоватов, участник городского объединения «МотоЛюди».
Вообще тагильчанин заявил, что в Нижнем Тагиле отношение к байкерам — прекрасное, а само мотодвижение стремительно растет.
По официальным данным отделения пропаганды ГИБДД, предоставленным TagilCity.ru, в городе за период с начала 2024 года аварий с участием мототранспорта в Госавтоинспекции не регистрировались. Однако сезон для байкеров только начался, а это значит, что всем участникам дорожного движения нужно быть максимально внимательными.