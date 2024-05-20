Житель Екатеринбурга избивает свою мать из-за квартиры

Posted Сегодня, 04:00
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Известно, что у мужчины не имелось хорошей работы и своего жилья. В 2022 году он переехал к своей матери. Вскоре после этого он стал желать ей смерти, чтобы получить жилье, а также избивал ее и оскорблял, пишет Ура.ру.
В 2023 году екатеринбуржец ударил пенсионерку авоськой, в которой была банка сгущенки. После этого ее госпитализировали в медучреждение с сотрясением мозга. После выписки женщина обратилась в полицию, чтобы правоохранители помогли выгнать мужчину из квартиры.
В полиции начали проверку. Горожанка планирует продать квартиру и приобрести дом в Камышлове, где находится могила ее мужа.
Напомним, в Сухом Логе молодой человек избивал свою беременную жену несколько месяцев и угрожал ей убийством. В полиции возбудили уголовное дело.