Жители Екатеринбурга снова считают дни до визита Владимира Путина

О том, что президент может второй раз за 2024 год навестить уральскую столицу, рассказал один из организаторов ВИД, заместитель гендиректора Игр Александр Чесноков на мероприятии по отбору волонтеров для Игр, которое проводилось в понедельник, 20 мая, в УрФУ.