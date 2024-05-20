Жители Екатеринбурга снова считают дни до визита Владимира Путина

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
О том, что президент может второй раз за 2024 год навестить уральскую столицу, рассказал один из организаторов ВИД, заместитель гендиректора Игр Александр Чесноков на мероприятии по отбору волонтеров для Игр, которое проводилось в понедельник, 20 мая, в УрФУ.
По его мнению, Владимир Путин лично подписывал постановление о проведении спортивного мероприятия, поэтому его визит вполне логичен.
Напомним, что Всемирные игры дружбы назначены на сентябрь и пройдут в двух российских городах — Москве и Екатеринбурге. Ожидается участие более 5 тысяч спортсменов из разных стран мира.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о том, как идет подготовка к Всемирным играм дружбы.