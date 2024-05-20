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Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Екатеринбурге снова ждут Владимира Путина

Жители Екатеринбурга снова считают дни до визита Владимира Путина

20 мая 2024, 15:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге снова ждут Владимира Путина

Российский лидер может посетить Екатеринбург в рамках проведения Всемирных игр дружбы. Грандиозные спортивные соревнования запланированы на сентябрь.

О том, что президент может второй раз за 2024 год навестить уральскую столицу, рассказал один из организаторов ВИД, заместитель гендиректора Игр Александр Чесноков на мероприятии по отбору волонтеров для Игр, которое проводилось в понедельник, 20 мая, в УрФУ.

По его мнению, Владимир Путин лично подписывал постановление о проведении спортивного мероприятия, поэтому его визит вполне логичен.

Напомним, что Всемирные игры дружбы назначены на сентябрь и пройдут в двух российских городах — Москве и Екатеринбурге. Ожидается участие более 5 тысяч спортсменов из разных стран мира.

Ранее TagilCity.ru рассказывал о том, как идет подготовка к Всемирным играм дружбы.

Талисманом Всемирных игр дружбы в Москве и Екатеринбурге будет тигр
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Владимир Путин#Соревнования#Подготовка#Международные соревнования#Визит#Екатеринбург
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