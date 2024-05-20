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Published Сегодня, 03:29

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Жители Екатеринбурга заметили в небе «кровавую» луну

Жители Екатеринбурга заметили в небе «кровавую» луну

20 мая 2024, 03:29
Фото: Ура.ру
Луна красного цвета была замечена в небе Екатеринбурга ночью 20 мая 2024 года.

О природном небесном явлении рассказал один из екатеринбуржцев. Известно, что луна такого цвета появляется в период лунного затмения, пишет Ура.ру.

У лучей солнца, которые проходят через атмосферу планеты, происходит преломление и отражение от луны, из-за чего луна смотрится красной.

Напомним, ночью 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге посветлело небо из-за белого цвета. По словам горожан, из-за этого в городе было светло как в дневное время.

По мнению специалистов, небо могло стать светлым из-за снега, облачной погоды, а также из-за включенных фонарей.

Жители Екатеринбурга увидели в небе необычное явление
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#Елизавета Зиборова#Общество#Природное явление#Небо#Окружающая среда#Атмосфера#Природа#Луна#Екатеринбург#Горожане#Наблюдение#Небесное явление
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