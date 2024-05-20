Жители Екатеринбурга заметили в небе «кровавую» луну

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
О природном небесном явлении рассказал один из екатеринбуржцев. Известно, что луна такого цвета появляется в период лунного затмения, пишет Ура.ру.
У лучей солнца, которые проходят через атмосферу планеты, происходит преломление и отражение от луны, из-за чего луна смотрится красной.
Напомним, ночью 7 февраля 2024 года в Екатеринбурге посветлело небо из-за белого цвета. По словам горожан, из-за этого в городе было светло как в дневное время.
По мнению специалистов, небо могло стать светлым из-за снега, облачной погоды, а также из-за включенных фонарей.