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Жители села в Тавде опасаются пожаров из-за смога

Жители села в Тавде опасаются пожаров из-за смога

20 мая 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
В селе Индра в Тавде местные жители опасаются возникновения пожаров из-за сожжения строительных отходов.

На старом предприятии каждый день сжигаются отходы с пилорамы, из-за чего окрестности окутаны смогом, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В вечернее время в воздухе свердловчане чувствуют запах гари, а в сторону домов летят искры и угли. Из-за этого местным жителям приходится караулить дворы, чтобы предотвращать возникновение пожаров. Кроме того, они носят маски, так как задыхаются от гари.

Около села оборудовано несколько лесопилок. Люди жаловались на директора лесопильной компании, однако результатом жалоб стал лишь штраф в размере 30 тысяч рублей. В администрации населенного пункта сообщили, что деревянных отходов якобы нет, так как их раздают.

Напомним, в Верхней Салде местный житель сжигал автомобильные покрышки, за что на него составили протокол.

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