Жители села в Тавде опасаются пожаров из-за смога

Около села оборудовано несколько лесопилок. Люди жаловались на директора лесопильной компании, однако результатом жалоб стал лишь штраф в размере 30 тысяч рублей. В администрации населенного пункта сообщили, что деревянных отходов якобы нет, так как их раздают.