Амирчик и Александр Маршал стали хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Выступление Маршала в составе коллектива оценено в 7,5 миллиона рублей. Само мероприятие запланировано на 10 августа. Маршал споет на главной сцене за «Современником».
Предполагается, что выступать певец будет не меньше часа. Команде и Маршалу заплатят 5 миллионов рублей, а остальная сумма пойдет на обеспечение райдера. Всего в выступлении заявлено 9 композиций, не считая Интро, но при этом сохраняется право на изменение программы.
Еще один артист — Амирчик. Он выступит 9 августа. Его программа будет длиться не меньше 40 минут. Его гонорар составит один миллион рублей. Остальная сумма предназначена для обеспечения райдера. Репертуар артиста состоит из 27 песен. Какие именно он исполнит неизвестно. Отмечается, что у Амирчика также есть право на то, чтобы изменить программу.
Напомним, в июне Нижний Тагил отпразднует День молодежи. Программа мероприятий уже определена.