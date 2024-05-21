Амирчик и Александр Маршал стали хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле

Еще один артист — Амирчик. Он выступит 9 августа. Его программа будет длиться не меньше 40 минут. Его гонорар составит один миллион рублей. Остальная сумма предназначена для обеспечения райдера. Репертуар артиста состоит из 27 песен. Какие именно он исполнит неизвестно. Отмечается, что у Амирчика также есть право на то, чтобы изменить программу.