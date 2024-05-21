Девочка-подросток нарвалась на мошенника на вокзале в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Девочка хотела купить б/у телефон популярного бренда. Она нашла в соцсетях продавца и договорилась о встрече. Стоимость покупки была 10 тысяч рублей. Встреча состоялась у железнодорожного вокзала.
Девочка отдала молодому человеку телефон и решила в ближайшем салоне связи проверить работает ли он. Она также хотела убедиться, что гаджет не ворованный.
После этого тагильчанин попросил телефон, чтобы якобы позвонить. Он сначала отошел, но затем и вовсе скрылся.
Мама подростка знала о том, что дочь хочет купить телефон, но лично присутствовать не смогла. О случившемся она узнала позднее, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Сотрудники Линейного отдела полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Его в тот же день задержали. Известно, что он ранее был судим, а до совершеннолетия состоял на учете в ПДН.
В содеянном молодой человек сознался. Он сообщил, что хотел заплатить долги в МФО, а потому ему нужны были деньги. Теперь же ему грозит срок за мошенничество. Сам он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге младшеклассница играла в популярную игру через интернет. Она также стала жертвой мошенников. В результате ее родители потеряли 700 тысяч рублей.