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Житель Нижнего Тагила украл у девочки телефон и 10 тысяч рублей

Девочка-подросток нарвалась на мошенника на вокзале в Нижнем Тагиле

21 мая 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney

Житель Нижнего Тагила украл у девочки телефон и 10 тысяч рублей

16-летняя девочка в Нижнем Тагиле стала жертвой мошенника. Инцидент случился 18 мая на железнодорожном вокзале.

Девочка хотела купить б/у телефон популярного бренда. Она нашла в соцсетях продавца и договорилась о встрече. Стоимость покупки была 10 тысяч рублей. Встреча состоялась у железнодорожного вокзала.

Девочка отдала молодому человеку телефон и решила в ближайшем салоне связи проверить работает ли он. Она также хотела убедиться, что гаджет не ворованный.

После этого тагильчанин попросил телефон, чтобы якобы позвонить. Он сначала отошел, но затем и вовсе скрылся.

Мама подростка знала о том, что дочь хочет купить телефон, но лично присутствовать не смогла. О случившемся она узнала позднее, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудники Линейного отдела полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 18-летний молодой человек. Его в тот же день задержали. Известно, что он ранее был судим, а до совершеннолетия состоял на учете в ПДН.

В содеянном молодой человек сознался. Он сообщил, что хотел заплатить долги в МФО, а потому ему нужны были деньги. Теперь же ему грозит срок за мошенничество. Сам он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге младшеклассница играла в популярную игру через интернет. Она также стала жертвой мошенников. В результате ее родители потеряли 700 тысяч рублей.

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