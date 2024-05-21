Девять жителей Сысерти будут судить за убийство человека и избиения

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Конфликт случился на улице Коммуны в Сысерти 1 апреля 2023 года, сообщает региональное СУ СК.
Один из обвиняемых в этот день поссорился по незначительному поводу с мужчиной 1984 года рождения в присутствии двух его знакомых. После этого житель Сысерти затаил злобу и на другой день, собрав компанию друзей, отправился на разборки со своим обидчиком. Компания из девяти человек напала на четверых мужчин.
Одного из них до смерти забили руками и ногами, остальных сильно покалечили.
Следователи СК установили все обстоятельства преступления и готовы направить дело в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Нижнем Тагиле компания молодых людей палками забила до смерти 26-летнего местного жителя.