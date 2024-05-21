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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Девять человек будут судить в Сысерти по подозрению в убийстве и избиениях

Девять жителей Сысерти будут судить за убийство человека и избиения

21 мая 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney

Девять человек будут судить в Сысерти по подозрению в убийстве и избиениях

Убийство мужчины и избиение его друзей подозреваемые совершили из хулиганских побуждений и по предварительному сговору.

Конфликт случился на улице Коммуны в Сысерти 1 апреля 2023 года, сообщает региональное СУ СК.

Один из обвиняемых в этот день поссорился по незначительному поводу с мужчиной 1984 года рождения в присутствии двух его знакомых. После этого житель Сысерти затаил злобу и на другой день, собрав компанию друзей, отправился на разборки со своим обидчиком. Компания из девяти человек напала на четверых мужчин.

Одного из них до смерти забили руками и ногами, остальных сильно покалечили.

Следователи СК установили все обстоятельства преступления и готовы направить дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Нижнем Тагиле компания молодых людей палками забила до смерти 26-летнего местного жителя.

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#Дарья Бобровицкая#Избиение#Суд#Убийство#Криминал#Сысерть#Обвиняемые#СК РФ#18+#Екатеринбург
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