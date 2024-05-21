Девять жителей Сысерти будут судить за убийство человека и избиения

Один из обвиняемых в этот день поссорился по незначительному поводу с мужчиной 1984 года рождения в присутствии двух его знакомых. После этого житель Сысерти затаил злобу и на другой день, собрав компанию друзей, отправился на разборки со своим обидчиком. Компания из девяти человек напала на четверых мужчин.