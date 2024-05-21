Два мальчика на квадроцикле в деревне Свердловской области врезались в столб

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Мальчики, получив разрешение родителей, катались на квадроцикле в лесу. На обратном пути восьмилетний ребенок, управлявший транспортом, съехал на обочину и врезался в столб, рассказали в свердловском ГИБДД.
Детей отвезли в медучреждение. Так как младший школьник был в защитном шлеме, он серьезных повреждений не получил и его отпустили домой. Подростка оставили в больнице, так как у него диагностировали перелом челюсти.
По словам отца восьмилетнего мальчика, он купил квадроцикл год назад и иногда разрешает сыну на нем кататься в лесу. Мужчину привлекли к административной ответственности.
Напомним, 12 мая 2024 года в Челябинской области погиб 10-летний мальчик, катавшийся на квадроцикле. Перед поездкой он не надел защитную экипировку.