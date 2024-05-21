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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

Экс-начальника по борьбе с наркотиками в Екатеринбурге арестовали из-за убийства

Экс-начальника по борьбе с наркотиками в Екатеринбурге арестовали из-за убийства

21 мая 2024, 04:28
Фото: 1MI
Бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками в Екатеринбурге арестован из-за убийства трех человек в Пионерском поселке, которое произошло в 2000 году.

Причиной преступления стал конфликт из-за сфер влияния на рынке наркотиков. Известно, что задержанный ранее отбывал наказание в течение 15 лет за организацию торговли наркотическим веществом, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, убийство совершили, чтобы устранить конкурентов в данной сфере деятельности. Предположительно, обвиняемый хотел переманить на свою сторону крупного наркоторговца, а тот отказался.

Напомним, 8 мая 2024 года в Екатеринбурге заключили под стражу экс-мэра Каменского ГО. Он обвиняется во взятке в крупном размере.

Подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Екатеринбурге задержан на два месяца
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