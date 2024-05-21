Экс-начальника по борьбе с наркотиками в Екатеринбурге арестовали из-за убийства

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Причиной преступления стал конфликт из-за сфер влияния на рынке наркотиков. Известно, что задержанный ранее отбывал наказание в течение 15 лет за организацию торговли наркотическим веществом, пишет «Коммерсант».
По версии следствия, убийство совершили, чтобы устранить конкурентов в данной сфере деятельности. Предположительно, обвиняемый хотел переманить на свою сторону крупного наркоторговца, а тот отказался.
Напомним, 8 мая 2024 года в Екатеринбурге заключили под стражу экс-мэра Каменского ГО. Он обвиняется во взятке в крупном размере.