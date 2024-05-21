Эксперты рассказали, как школьникам справиться со стрессом во время ОГЭ и ЕГЭ

Чтобы не нанести вред здоровью, нужно заранее пересмотреть ситуации, которые провоцируют нервозность. По мнению психолога, экзамен важен, но в жизни показать себя можно и в других местах. Да и желаемый результат можно получить пусть и не сразу, но, например, со второй попытки.