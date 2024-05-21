Эксперты рассказали, как школьникам справиться со стрессом во время ОГЭ и ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Накануне экзаменов в родительских чатах начинают появляться жалобы на стресс у ребенка. И некоторые россияне предлагают использовать для успокоения кофе, энергетики и седативные препараты, пишут «Новые известия».
Однако такие эксперименты, по словам медиков, могут принести больше вреда, чем пользы, а потому перед выбором подходящего средства лучше обратиться к специалисту.
По словам клинического психолога медтехкомпании «Доктор рядом» Олеси Толстухиной, стресс — это реакция организма на опасность. Во время него происходит гормональный выброс. И от этого у человека меняется давление, пульс и могут возникать боли. Также могут вырабатываться и другие реакции.
Если стресс длительный, то постепенно нервная система начинает истощаться. И в таких случаях многим сложно показывать высокие результаты. Экзамен же, по словам специалиста, вызывает высокий стресс и чаще всего когнитивная система начинает работать как «самое слабое звено». Поэтому, чтобы уменьшить уровень стресса, нужно сделать переоценку значимости опасности.
Чтобы не нанести вред здоровью, нужно заранее пересмотреть ситуации, которые провоцируют нервозность. По мнению психолога, экзамен важен, но в жизни показать себя можно и в других местах. Да и желаемый результат можно получить пусть и не сразу, но, например, со второй попытки.
Толстухина подчеркнула, что взрослые должны обсуждать это с детьми, чтобы они понимали, что оценки не оказывают слишком высокого влияния на всю дальнейшую жизнь.
По словам участкового педиатра Елены Васильевой, некоторые используют «допинг» на экзаменах. Однако чаще он наносит вред, чем приносит пользу. Экзамены являются и без того серьезным испытанием, а кофе и энергетики могут привести к повышению нагрузки. Седативные же могут вызывать сонливость или заторможенность.
По ее словам. родителям не стоит слишком сильно проявлять самодеятельность. Лучше успокоиться самим и обеспечить ребенку удобный график подготовки, правильное питание и отдых. Непосредственно перед экзаменом школьник должен выспаться. И главное, добавляет специалист, здоровье важнее любого экзамена.