Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По их данным, в ночное время в ближайшие три дня будут минусовые температуры. В частности, это касается периода с 22 по 24 мая. Днем столбики термометров будут устремляться вверх. Но они не превысят отметку в +16 градусов.
Осадков с 22 по 24 мая по области не прогнозируются. В ночное ожидаются слабые ветра, а вот в дневное время 22 и 23 мая будет ветрено. 24 мая уже прогнозируются неустойчивые слабые порывы.
В Нижнем Тагиле на 23 мая прогнозируются небольшие дожди. Все три дня температура воздуха не поднимется выше +8…+11 градусов. Ветра ожидаются северные с порывами до 12 метров в секунду.
Напомним, ранее стало известно, будут ли магнитные бури 21 и 22 мая в Нижнем Тагиле.