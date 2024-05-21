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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

21 мая 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области из-за ночных заморозков синоптики выпустили экстренное предупреждение.

По их данным, в ночное время в ближайшие три дня будут минусовые температуры. В частности, это касается периода с 22 по 24 мая. Днем столбики термометров будут устремляться вверх. Но они не превысят отметку в +16 градусов.

Осадков с 22 по 24 мая по области не прогнозируются. В ночное ожидаются слабые ветра, а вот в дневное время 22 и 23 мая будет ветрено. 24 мая уже прогнозируются неустойчивые слабые порывы.

В Нижнем Тагиле на 23 мая прогнозируются небольшие дожди. Все три дня температура воздуха не поднимется выше +8…+11 градусов. Ветра ожидаются северные с порывами до 12 метров в секунду.

Напомним, ранее стало известно, будут ли магнитные бури 21 и 22 мая в Нижнем Тагиле.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Похолодание#Заморозки#Природа#Екатеринбург
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