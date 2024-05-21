«Это большая армия»: бизнесменов Тагила поздравляют с профессиональным праздником

Также на празднике среди гостей был разыгран приз за активное участие в викторине по вопросам, касающимся бизнеса в регионе и в целом. Присутствующие узнали о том, что в Талице до выхода на молочный рынок успешно производили спирт, а уральский предприниматель однажды впервые стал фасовать чай по пакетикам и много других интересных фактов. Ценный приз — станцию с голосовым помощником — выиграла одна из присутствующих гостей. Подарок ей вручила начальник управления предпринимательства Людмила Абдулкадырова.