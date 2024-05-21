«Это большая армия»: бизнесменов Тагила поздравляют с профессиональным праздником

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
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День предпринимательства ежегодно отмечается в России 26 мая. В 2007 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об учреждении официального праздника российских бизнесменов.
В Нижнем Тагиле количество предпринимателей растет. Стоит отметить, что оно стремительно приближается к доковидным показателям. Так, по данным Управления промышленной политики и развития предпринимательства Нижнего Тагила, сейчас в городе в сфере бизнеса числятся 10 500 человек. В 2020 году из-за пандемии бизнес потерпел серьезный удар, до этого в Нижнем Тагиле работали 11 000 предпринимателей.
В профессиональный праздник от лица главы города Владислава Пинаева поздравила бизнесменов начальник профильного отдела — управление промышленной политики и развития предпринимательства — Людмила Абдулкадырова.
Это большая армия. Очень замечательно, что столько много успешных предпринимателей работает в городе. Хочется сказать, что большое количество самозанятых в Нижнем Тагиле растет с каждым днем. Больше 20 000 человек, — отметила Людмила Абдулкадырова.
Начальник управления вручила благодарственные письма администрации города за достигнутые успехи в развитии предпринимательской деятельности. Были награждены не менее 10 бизнесменов Нижнего Тагила. Грамоты вручили Марине Севериной, Вячеславу Ушакову, Елене Знаменщиковой, Елене Языковой, Екатерине Фазлиевой, Елене Гореликовой, Владимиру Рубахину, Вячеславу Тиморгалиеву, Владимиру Перминову, Татьяне Вяткиной.
На мероприятии присутствовал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. Он сообщил, что в регионе количество представителей малого и среднего бизнеса увеличилось более чем на 7 000 человек. Сектор самозанятых активно развивается и сейчас достигает 300 000 человек, что практически сопоставимо с населением Нижнего Тагила.
Правительство Свердловской области со своей стороны в качестве ключевых приоритетов всегда видит поддержку развития предпринимательства, улучшение делового климата, создание условий для привлечения инвестиций в каждую из территорий Свердловской области. Для нас очевидно, что сегодня бизнес в регионе довольно динамично развивается. Это те люди, которые создают и делают удобной жизнь людей. Хочется сказать огромное спасибо тем, кто работает каждый день. Желаю энергии, энтузиазма и огромных успехов, — отметил представитель министерства.
Тагильские предприниматели Александр Быков, Надежда Хайманова, Светлана Мысовских получили из рук замминистра благодарственные письма за достигнутые успехи в предпринимательской деятельности.
Также на празднике среди гостей был разыгран приз за активное участие в викторине по вопросам, касающимся бизнеса в регионе и в целом. Присутствующие узнали о том, что в Талице до выхода на молочный рынок успешно производили спирт, а уральский предприниматель однажды впервые стал фасовать чай по пакетикам и много других интересных фактов. Ценный приз — станцию с голосовым помощником — выиграла одна из присутствующих гостей. Подарок ей вручила начальник управления предпринимательства Людмила Абдулкадырова.
Замдиректора областного фонда поддержки предпринимательства Сергей Кисеев отметил, что День предпринимательства по праву занял достойное место среди других государственных праздников в стране.
Вы, работая в бизнесе, формируете ВВП страны, создаете безопасность в стране, в том числе, продовольственную и другую. Хочется пожелать успехов, — отметил Сергей Кисеев.
Добавим, что мэрия Нижнего Тагила, а также местный фонд предпринимательства и Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила организовали ряд мероприятий в рамках празднования Дней российского предпринимательства. Так, с 15 мая бизнесмены принимают участие во встречах, ассамблеях, забегах и других мероприятиях. Финальное собрание в рамках Дней предпринимательства в Нижнем Тагиле запланировано на 24 мая.