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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев заявил о глобальных целях клуба

21 мая 2024, 11:02
Андрей Талалаев, главный тренер ФК «Химки», поделился своими мыслями о будущих целях команды. Помимо возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ), он отметил, что у клуба есть более глобальная задача.

После победы со счетом 1:0 над «Кубанью», которая обеспечила клубу место в элитном дивизионе российского футбола, Талалаев отметил, что выход в РПЛ привлечет больше внимания руководства. Он также упомянул, что на последний матч сезона приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча с новороссийским «Черноморцем» состоится 25 мая на домашнем поле «Химок», пишет regions.ru.

Талалаев выразил уверенность, что все — игроки, тренеры и болельщики, будут работать вместе для развития команды и клуба.

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