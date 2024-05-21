Главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев заявил о глобальных целях клуба

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
После победы со счетом 1:0 над «Кубанью», которая обеспечила клубу место в элитном дивизионе российского футбола, Талалаев отметил, что выход в РПЛ привлечет больше внимания руководства. Он также упомянул, что на последний матч сезона приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча с новороссийским «Черноморцем» состоится 25 мая на домашнем поле «Химок», пишет regions.ru.
Талалаев выразил уверенность, что все — игроки, тренеры и болельщики, будут работать вместе для развития команды и клуба.