Главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев заявил о глобальных целях клуба

После победы со счетом 1:0 над «Кубанью», которая обеспечила клубу место в элитном дивизионе российского футбола, Талалаев отметил, что выход в РПЛ привлечет больше внимания руководства. Он также упомянул, что на последний матч сезона приедет губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча с новороссийским «Черноморцем» состоится 25 мая на домашнем поле «Химок», пишет regions.ru.