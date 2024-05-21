Худая лиса бегала в Нижнем Тагиле с добычей в зубах

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Лиса сначала зашла во двор жилого дома на Черноисточинском шоссе, однако ее спугнули местные жители и она убежала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Через некоторое время животное заметили в районе Октябрьского проспекта. В зубах она несла добычу. Горожане также обратили внимание на то, что лиса была худая и, вероятно, голодная.
Напомним, 30 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле местный фотограф наткнулся на двух маленьких лисят в районе Выи. При этом взрослой лисицы поблизости не было видно.