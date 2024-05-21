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Худая лиса бегала в Нижнем Тагиле с добычей в зубах

Худая лиса бегала в Нижнем Тагиле с добычей в зубах

21 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила заметили лису с добычей в зубах в районе ГГМ на Черноисточинском шоссе. Животное бегало по улице 20 мая 2024 года.

Лиса сначала зашла во двор жилого дома на Черноисточинском шоссе, однако ее спугнули местные жители и она убежала, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Через некоторое время животное заметили в районе Октябрьского проспекта. В зубах она несла добычу. Горожане также обратили внимание на то, что лиса была худая и, вероятно, голодная.

Напомним, 30 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле местный фотограф наткнулся на двух маленьких лисят в районе Выи. При этом взрослой лисицы поблизости не было видно.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Улица#Двор#Жители#Черноисточинское шоссе#Очевидцы#Лиса#Животное#Добыча#Екатеринбург#Инцидент
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