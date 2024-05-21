Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как выяснила редакция TagilCity.ru, до конца рабочей недели, с 22 по 24 мая, уровень будет высоким и очень высоким. А в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, концентрация увеличится до экстремальной.
Березовая пыльца является сильнейшим аллергеном. Во время цветения врачи рекомендуют использовать средства защиты, очки и маски, и избегать попадания на кожу. Также лучше заранее принимать антигистаминные препараты, чаще использовать дома влажную уборку.
А 20 мая на Нижний Тагил обрушилась мощная магнитная буря.