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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца

Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца

21 мая 2024, 11:20
Фото: 1MI
До воскресенья 26 мая 2024 года тагильчанам, страдающим аллергией, необходимо позаботиться о своем здоровье. В городе прогнозируется концентрация пыльцы березы вплоть до экстремального уровня.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, до конца рабочей недели, с 22 по 24 мая, уровень будет высоким и очень высоким. А в субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, концентрация увеличится до экстремальной.

Березовая пыльца является сильнейшим аллергеном. Во время цветения врачи рекомендуют использовать средства защиты, очки и маски, и избегать попадания на кожу. Также лучше заранее принимать антигистаминные препараты, чаще использовать дома влажную уборку.

А 20 мая на Нижний Тагил обрушилась мощная магнитная буря.

Экстремальная концентрация березовой пыльцы ожидается в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Погода#Весна#Природа#Защита#Май#Екатеринбург#Аллергия#Пыльца
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