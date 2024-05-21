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Кроме борца с коррупцией в Свердловской области задержали главу областного УФНС

Кроме борца с коррупцией в Свердловской области задержали главу областного УФНС

21 мая 2024, 10:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан руководитель регионального УФНС Сергей Логинов. Также подтвердилась информация о задержании борца с коррупцией Андрея Дьякова.

Обоих силовиков задержали в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, прошло задержание еще одного полицейского, имя и должность которого пока не сообщаются, пишет 66.ру.

Также в настоящий момент не сообщается уголовная статья, по которой было возбуждено дело. Подробности станут известны позднее.

Напомним, в сети появилась информация о задержании Андрея Дьякова, который с начала 2024 года возглавлял отдел борьбы с коррупцией. В его квартире, а также на работе провели обыски.

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