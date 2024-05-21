Кроме борца с коррупцией в Свердловской области задержали главу областного УФНС

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Обоих силовиков задержали в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, прошло задержание еще одного полицейского, имя и должность которого пока не сообщаются, пишет 66.ру.
Также в настоящий момент не сообщается уголовная статья, по которой было возбуждено дело. Подробности станут известны позднее.
Напомним, в сети появилась информация о задержании Андрея Дьякова, который с начала 2024 года возглавлял отдел борьбы с коррупцией. В его квартире, а также на работе провели обыски.