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Куски металла нашли в корме для собак Pedigree

Кусочки металла найдены в собачьем корме Pedigree: зоомагазины в РФ проверяют склады

21 мая 2024, 09:51
Фото: 1MI

Куски металла нашли в корме для собак Pedigree

Производитель популярного собачьего корма Pedigree срочно отозвал одну из партий из-за найденных кусочков металла в пачках. Российские зоомагазины инициировали проверки.

В мире собачников наступил небольшой переполох, когда в популярном корме Pedigree были обнаружены смертельно опасные частицы, пишет ресурс Shot.Проверка.

Металлические обломки обнаружили в пачках весом в 20 кг со вкусом стейка на гриле и овощей. Сейчас российские зоомагазины в экстренном порядке проверяют свои склады и ищут упаковки с кормом из данной партии.

Ранее владельцы собак в США начали массово писать в соцсетях о том, что собаки из-за корма Pedigree неважно себя чувствуют, некоторые питомцы вовсе отказываются есть этот продукт.

Напомним, что в 2022 году компания Mars заявила об уходе с российского рынка, однако затем решение было пересмотрено. В апреле 2024 года представители компании подтвердили, что не планируют сокращать объемы производства и поставок своих кормов в Россию.

Ранее россиянам рассказали о самых неприхотливых домашних питомцах.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Россия#Животные#Домашние животные#Собаки#Партия#Екатеринбург#Корм
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