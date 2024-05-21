Кусочки металла найдены в собачьем корме Pedigree: зоомагазины в РФ проверяют склады

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В мире собачников наступил небольшой переполох, когда в популярном корме Pedigree были обнаружены смертельно опасные частицы, пишет ресурс Shot.Проверка.
Металлические обломки обнаружили в пачках весом в 20 кг со вкусом стейка на гриле и овощей. Сейчас российские зоомагазины в экстренном порядке проверяют свои склады и ищут упаковки с кормом из данной партии.
Ранее владельцы собак в США начали массово писать в соцсетях о том, что собаки из-за корма Pedigree неважно себя чувствуют, некоторые питомцы вовсе отказываются есть этот продукт.
Напомним, что в 2022 году компания Mars заявила об уходе с российского рынка, однако затем решение было пересмотрено. В апреле 2024 года представители компании подтвердили, что не планируют сокращать объемы производства и поставок своих кормов в Россию.
Ранее россиянам рассказали о самых неприхотливых домашних питомцах.