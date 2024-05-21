Lamborghini презентовала новую модель с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Поклонники бренда Lamborghini были разочарованы, когда узнали, что компания намерена отказаться от 5,2-литрового V10 модели Huracan. Однако выяснилось, что итальянские автоконструкторы способны удивлять — четырехлитровый двигатель-гибрид новинки V8 имеет предельную мощность 789 л. с.
Как сообщили представители бренда, столь впечатляющих оборотов удалось достичь посредством установки вращающегося узла повышенной легкости, снабженного шатунами из титана с жесткими последователями. Эти компоненты, если сравнивать их с привычными толкателями, — значительно легче. Благодаря такому решению инновационная модель 634 будет звучать, как Ferrari, информирует newkhakasiya.online.