Lamborghini презентовала новую модель с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

Как сообщили представители бренда, столь впечатляющих оборотов удалось достичь посредством установки вращающегося узла повышенной легкости, снабженного шатунами из титана с жесткими последователями. Эти компоненты, если сравнивать их с привычными толкателями, — значительно легче. Благодаря такому решению инновационная модель 634 будет звучать, как Ferrari, информирует newkhakasiya.online.