tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Lamborghini презентовала новую модель с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

Lamborghini презентовала новую модель с V8-двигателем на 10 тысяч оборотов

21 мая 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Компания Lamborghini готовит преемника небезызвестному Huracan STO. На новый автомобиль под кодом 634 установят двигатель с восемью цилиндрами с 10000 оборотами в минуту.

Поклонники бренда Lamborghini были разочарованы, когда узнали, что компания намерена отказаться от 5,2-литрового V10 модели Huracan. Однако выяснилось, что итальянские автоконструкторы способны удивлять — четырехлитровый двигатель-гибрид новинки V8 имеет предельную мощность 789 л. с.

Как сообщили представители бренда, столь впечатляющих оборотов удалось достичь посредством установки вращающегося узла повышенной легкости, снабженного шатунами из титана с жесткими последователями. Эти компоненты, если сравнивать их с привычными толкателями, — значительно легче. Благодаря такому решению инновационная модель 634 будет звучать, как Ferrari, информирует newkhakasiya.online.

#Авто#Все материалы авторов
Подпишитесь
Самые изощренные схемы мошенников в 2024 году: о чем нужно помнить жителям Тагила
Сегодня, 14:11
Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском
Сегодня, 12:45
Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле почти завершен
Сегодня, 15:51
Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском
Сегодня, 12:45
Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения
Сегодня, 11:29
Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца
Сегодня, 11:20
"