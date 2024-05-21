Мастер-классы и модный показ: нижнетагильский экодом принял участие в Ночи музеев

Впервые уроки по переработке пластика осуществлялись сразу на трех площадках Ночи музеев. Сначала участники фестиваля «Тагильский калейдоскоп», который проходил 18 мая в парке «Народный», измельчали пластик с помощью велошредера. Затем гости посетили интерактивную экскурсию в экодоме, после чего отправились в креативное пространство «Самородок» для изготовления конфетниц из собственноручно полученного перемолотого пластика. Кроме того, здесь же прошла демонстрация коллекции одежды из полиэтилена, созданной в рамках проекта «Творческая студия».