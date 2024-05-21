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Published Сегодня, 07:39

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Мастер-классы и модный показ: нижнетагильский экодом принял участие в Ночи музеев

Мастер-классы и модный показ: нижнетагильский экодом принял участие в Ночи музеев

21 мая 2024, 07:39
Фото: «Рифей»
Команда экодома «Народный» стала участником проекта Ночь музеев в Нижнем Тагиле. В рамках мероприятий проводились мастер-классы по переработке пластика, изготовлению конфетниц и показ коллекции одежды, созданной из вторичного сырья.

Впервые уроки по переработке пластика осуществлялись сразу на трех площадках Ночи музеев. Сначала участники фестиваля «Тагильский калейдоскоп», который проходил 18 мая в парке «Народный», измельчали пластик с помощью велошредера. Затем гости посетили интерактивную экскурсию в экодоме, после чего отправились в креативное пространство «Самородок» для изготовления конфетниц из собственноручно полученного перемолотого пластика. Кроме того, здесь же прошла демонстрация коллекции одежды из полиэтилена, созданной в рамках проекта «Творческая студия».

Поскольку технические возможности креативного пространства позволяли дополнить показ одежды различными медиаэффектами, мы решили организовать небольшой перформанс. На фоне идиллических картин природы выходили люди и раскидывали в зале отходы. Видео переносило зрителей на свалки, заполненные до горизонта. Затем экоактивисты собирали разбросанный пластик, и после этого выходили модели в одежде из переработанного полиэтилена, — сообщила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

В рамках показа были представлены одежда и сумки, созданные из вторичного сырья при участии дизайнеров Нижнего Тагила. Юные кутюрье наполнили свои изделия образами реальных и фантазийных растений и животных.

Фото: «Рифей»

Весь день экоцентр «Народный» принимал гостей без предварительной записи. Тагильчане и гости города получили уникальную возможность познакомиться с оборудованием мастерской по переработке пластика на фестивале народов Урала «Тагильский калейдоскоп». Праздник уже по традиции собирает музыкальные коллективы, представляющие культуру татар, башкир, таджиков, грузин, азербайджанцев, узбеков.

До сегодняшнего дня ничего не знали о проекте, но теперь планируем приходить сюда с друзьями и обязательно приносить с собой вторсырье, — поделились впечатлениями гости мероприятия.

Напомним, всего за 4 месяца работы просветительской площадки горожане принесли в экодом «Народный» более тонны чистого вторичного сырья.

Тагильчане принесли в экодом «Народный» тонну вторсырья
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#Анастасия Имамахметова#Культура#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Оборудование#Тагильский калейдоскоп#Ночь музеев#Екатеринбург#Рифей#Мастер-классы#Экодом#Дизайнеры
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