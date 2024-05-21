Мастер-классы и модный показ: нижнетагильский экодом принял участие в Ночи музеев

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Впервые уроки по переработке пластика осуществлялись сразу на трех площадках Ночи музеев. Сначала участники фестиваля «Тагильский калейдоскоп», который проходил 18 мая в парке «Народный», измельчали пластик с помощью велошредера. Затем гости посетили интерактивную экскурсию в экодоме, после чего отправились в креативное пространство «Самородок» для изготовления конфетниц из собственноручно полученного перемолотого пластика. Кроме того, здесь же прошла демонстрация коллекции одежды из полиэтилена, созданной в рамках проекта «Творческая студия».
Поскольку технические возможности креативного пространства позволяли дополнить показ одежды различными медиаэффектами, мы решили организовать небольшой перформанс. На фоне идиллических картин природы выходили люди и раскидывали в зале отходы. Видео переносило зрителей на свалки, заполненные до горизонта. Затем экоактивисты собирали разбросанный пластик, и после этого выходили модели в одежде из переработанного полиэтилена, — сообщила руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
В рамках показа были представлены одежда и сумки, созданные из вторичного сырья при участии дизайнеров Нижнего Тагила. Юные кутюрье наполнили свои изделия образами реальных и фантазийных растений и животных.
Весь день экоцентр «Народный» принимал гостей без предварительной записи. Тагильчане и гости города получили уникальную возможность познакомиться с оборудованием мастерской по переработке пластика на фестивале народов Урала «Тагильский калейдоскоп». Праздник уже по традиции собирает музыкальные коллективы, представляющие культуру татар, башкир, таджиков, грузин, азербайджанцев, узбеков.
До сегодняшнего дня ничего не знали о проекте, но теперь планируем приходить сюда с друзьями и обязательно приносить с собой вторсырье, — поделились впечатлениями гости мероприятия.
Напомним, всего за 4 месяца работы просветительской площадки горожане принесли в экодом «Народный» более тонны чистого вторичного сырья.