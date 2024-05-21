Мэр Орлов пообещал екатеринбуржцам добиться федеральных денег на парк 50-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Проблему удалось решить, хотя уральской столице и не засчитали часть голосов, заявил глава горадминистрации Алексей Орлов на встрече с волонтерами, которые помогали в организации голосования, сообщает Ura.ru.
Он заявил, что уверен в получении средств, так как город занял первое место среди городов-миллионников в России. Проект благоустройства также готов, отметил Орлов. Он также добавил, что после завершения работ здесь появится отличное место для досуга и отдыха с детьми.
Нам удалось решить задачу и мы обязательно привлечем федеральное финансирование. Мы его получим — в этом нет никаких сомнений, потому что Екатеринбург занял первое место среди городов миллионников по количеству голосов. Это успех! — подчеркнул Орлов.
Напомним, что при голосовании, которое завершилось 30 апреля, парк 50-летия ВЛКСМ набрал почти 325 тысяч голосов горожан, однако в Москве при подсчете забраковали около 15 тысяч голосов. В результате Екатеринбург не смог выполнить региональный KPI в 318 тысяч.