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Мэр Орлов: Екатеринбург получит федеральные деньги на парк 50-летия ВЛКСМ

Мэр Орлов пообещал екатеринбуржцам добиться федеральных денег на парк 50-летия ВЛКСМ

21 мая 2024, 16:11
Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

Мэр Орлов: Екатеринбург получит федеральные деньги на парк 50-летия ВЛКСМ

Екатеринбург сможет привлечь деньги из федерального бюджета для благоустройство объекта, который победил в народном голосовании по проекту ФКГС.

Проблему удалось решить, хотя уральской столице и не засчитали часть голосов, заявил глава горадминистрации Алексей Орлов на встрече с волонтерами, которые помогали в организации голосования, сообщает Ura.ru.

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Он заявил, что уверен в получении средств, так как город занял первое место среди городов-миллионников в России. Проект благоустройства также готов, отметил Орлов. Он также добавил, что после завершения работ здесь появится отличное место для досуга и отдыха с детьми.

Нам удалось решить задачу и мы обязательно привлечем федеральное финансирование. Мы его получим — в этом нет никаких сомнений, потому что Екатеринбург занял первое место среди городов миллионников по количеству голосов. Это успех! — подчеркнул Орлов.

Напомним, что при голосовании, которое завершилось 30 апреля, парк 50-летия ВЛКСМ набрал почти 325 тысяч голосов горожан, однако в Москве при подсчете забраковали около 15 тысяч голосов. В результате Екатеринбург не смог выполнить региональный KPI в 318 тысяч.

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#Дарья Бобровицкая#Благоустройство#Проект#Парк#Алексей Орлов#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Национальный проект#Комфортная среда
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