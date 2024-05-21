Момент спасения косули, застрявшей в школьном заборе в Кушве, попал на видео

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
На помощь животному пришли спасатели. Они использовали гидравлический инструмент, чтобы помочь косуле выбраться. Она травмировалась. Поэтому ее передали ветеринарам, сообщили в МЧС РФ.
На кадрах видно, что животное брыкается, пока спасатель обрезает прутья. Когда ограждение уже было убрано, животное могло уйти. Однако подняться косуля самостоятельно не смогла.
Напомним, ранее в Екатеринбурге волонтеры нашли на улице бельчонка с черепно-мазговой травмой. При каких обстоятельствах она была получена неизвестно.