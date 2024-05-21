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Updated Сегодня, 07:09

Косуля застряла в школьном заборе в Кушве

Момент спасения косули, застрявшей в школьном заборе в Кушве, попал на видео

21 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI

Косуля застряла в школьном заборе в Кушве

Косуля пыталась пролезть через прутья ограждения одной из школ в Кушве. В результате она застряла.

На помощь животному пришли спасатели. Они использовали гидравлический инструмент, чтобы помочь косуле выбраться. Она травмировалась. Поэтому ее передали ветеринарам, сообщили в МЧС РФ.

На кадрах видно, что животное брыкается, пока спасатель обрезает прутья. Когда ограждение уже было убрано, животное могло уйти. Однако подняться косуля самостоятельно не смогла.

Напомним, ранее в Екатеринбурге волонтеры нашли на улице бельчонка с черепно-мазговой травмой. При каких обстоятельствах она была получена неизвестно.

#Ирина Кирилова#Кушва#Свердловская область#Животные#Спасатели#Спасение#Природа#18+#Екатеринбург#Косуля
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