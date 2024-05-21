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Обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор

Обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор

21 мая 2024, 08:05
Фото: 1MI
35-летнего жителя Екатеринбурга приговорили к 2,5 годам исправительных работ за угон машины скорой помощи.

Два с половиной года осужденный будет выполнять исправительные работы. Также из его заработка будет удерживаться 15%, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Напомним, 31 декабря 2022 года сотрудники приехали на вызов к подруге екатеринбуржца, которой он разбил голову. Мужчина вытащил из служебной машины водителя и угнал ее.

В ближайшее время полицейские нашли транспорт брошенным на одной из улиц, а вскоре поймали и угонщика. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В мае 2024 состоялся суд, на котором огласили приговор.

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