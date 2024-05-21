Обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Два с половиной года осужденный будет выполнять исправительные работы. Также из его заработка будет удерживаться 15%, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Напомним, 31 декабря 2022 года сотрудники приехали на вызов к подруге екатеринбуржца, которой он разбил голову. Мужчина вытащил из служебной машины водителя и угнал ее.
В ближайшее время полицейские нашли транспорт брошенным на одной из улиц, а вскоре поймали и угонщика. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. В мае 2024 состоялся суд, на котором огласили приговор.