«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом

Экологическое мероприятие проходило у мыса Крутики, организатором выступила администрация поселка Черноисточинск. В нем приняли участие не только местные жители, но и приезжие, а также члены трудового отряда, представители Нижнетагильского лесничества и МКУ «Управление хозяйством ГГО».