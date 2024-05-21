«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Экологическое мероприятие проходило у мыса Крутики, организатором выступила администрация поселка Черноисточинск. В нем приняли участие не только местные жители, но и приезжие, а также члены трудового отряда, представители Нижнетагильского лесничества и МКУ «Управление хозяйством ГГО».
В поселковой мэрии отчитались, что участники события собрали и вывели отходы объемом не менее 1 кубического метра. Среди собранного мусора — куски и крошка пенопласта.
Пенополистирол, напомним, появился на местности особо охраняемой природной территории год назад после ситуации с прибитыми к берегу трубами, обернутыми пенопластом, используемым в качестве поплавка.
Накануне Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала на МУП в суд с целью обязать подрядчика убрать за собой. Директор предприятия Игорь Васильев в беседе с корреспондентом TagilCity.ru обещал провести очистку при помощи специальных пылесосов после майских праздников.