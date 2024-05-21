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Уральцы убрали мусор с берега Черноисточинского пруда

«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом

21 мая 2024, 11:10
Фото: Черноисточинская территориальная администрация

Уральцы убрали мусор с берега Черноисточинского пруда

17 мая жители Черноисточинска, а также неравнодушные жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга приняли участие в субботнике у Черноисточинского водохранилища.

Экологическое мероприятие проходило у мыса Крутики, организатором выступила администрация поселка Черноисточинск. В нем приняли участие не только местные жители, но и приезжие, а также члены трудового отряда, представители Нижнетагильского лесничества и МКУ «Управление хозяйством ГГО».

В поселковой мэрии отчитались, что участники события собрали и вывели отходы объемом не менее 1 кубического метра. Среди собранного мусора — куски и крошка пенопласта.

Фото: Черноисточинская территориальная администрация; Рамиль Хакимов

Пенополистирол, напомним, появился на местности особо охраняемой природной территории год назад после ситуации с прибитыми к берегу трубами, обернутыми пенопластом, используемым в качестве поплавка.

Накануне Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала на МУП в суд с целью обязать подрядчика убрать за собой. Директор предприятия Игорь Васильев в беседе с корреспондентом TagilCity.ru обещал провести очистку при помощи специальных пылесосов после майских праздников.

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