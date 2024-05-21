Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в Кольцово

Кроме того, в багаже найдены два десятка пар брендовых кроссовок. Пассажир заявил, что собирался носить их сам, несмотря на то, что размеры разные. Это он аргументировал нежеланием мерить обувь перед приобретением. Стоимость кроссовок, по данным экспертизы, составляет 30 тысяч рублей.