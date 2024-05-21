Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в Кольцово

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Прилетел мужчина из Бангкока. Он пытался пронести курительную трубку со следами наркотика. 27-летний мужчина был остановлен в «зеленом коридоре», рассказали в пресс-службе Уральской транспортной таможни.
Там пояснили, что сканирование багажа помогло выявить нарушение. Уже при детальном осмотре оказалось, что в трубке находилось некое вещество.
Пассажир является жителем Верхней Салды. Он отдыхал в Паттайе. Трубку, по его словам, он получил в подарок.
Кроме того, в багаже найдены два десятка пар брендовых кроссовок. Пассажир заявил, что собирался носить их сам, несмотря на то, что размеры разные. Это он аргументировал нежеланием мерить обувь перед приобретением. Стоимость кроссовок, по данным экспертизы, составляет 30 тысяч рублей.
Теперь свердловчанину грозит два штрафа.
Ранее в Кольцово был задержан пассажир с ножами.