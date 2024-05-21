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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:20

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Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в Екатеринбурге

Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в Кольцово

21 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI

Пассажир с брендовыми кроссовками и наркотиками задержан в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге был задержан нарушитель. Он вез партию кроссовок известного бренда и наркотические вещества.

Прилетел мужчина из Бангкока. Он пытался пронести курительную трубку со следами наркотика. 27-летний мужчина был остановлен в «зеленом коридоре», рассказали в пресс-службе Уральской транспортной таможни.

Там пояснили, что сканирование багажа помогло выявить нарушение. Уже при детальном осмотре оказалось, что в трубке находилось некое вещество.

Пассажир является жителем Верхней Салды. Он отдыхал в Паттайе. Трубку, по его словам, он получил в подарок.

Кроме того, в багаже найдены два десятка пар брендовых кроссовок. Пассажир заявил, что собирался носить их сам, несмотря на то, что размеры разные. Это он аргументировал нежеланием мерить обувь перед приобретением. Стоимость кроссовок, по данным экспертизы, составляет 30 тысяч рублей.

Теперь свердловчанину грозит два штрафа.

Ранее в Кольцово был задержан пассажир с ножами.

#Ирина Кирилова#Общество#Таможня#Задержание#Одежда#Бренд#Наркотик#18+#Екатеринбург
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