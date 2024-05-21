Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения

С 1 июня дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать по железной дороге с 50-процентной скидкой, объявила компания РЖД. Специальный тариф будет действовать при оформлении билета в общие и плацкартные вагоны поездов дальнего следования (в том числе фирменные). Также специальные скидки для школьников будут действовать и на билеты в купе в двухэтажных поездах.