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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Стало известно, как изменятся пенсии и пособия в РФ с 1 июня

Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения

21 мая 2024, 11:29
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, как изменятся пенсии и пособия в РФ с 1 июня

Некоторые категории пенсионеров с 1 июня начнут получать повышенные пенсии. Также будут действовать новые правила расчета единого пособия на детей.

Кто может претендовать на увеличение пенсии по старости?

  • Пенсионеры, которым в июне исполнится 80 лет. Их пенсия вырастет на 8 134,88 рубля — такова сумма двойной фиксированной выплаты к страховой пенсии;
  • Пенсионеры, которые прекратили работать в мае. Им пересчитают пенсию, так как по российскому законодательству выплаты работающим и неработающим пенсионерам отличаются. Важно также отметить, что если пенсионер вновь устроится на работу, то обратный перерасчет производиться не будет, однако он потеряет право на ежегодную индексацию с 1 января;
  • Пенсионеры, которые в мае оформят первую группу инвалидности. Доплата к пенсии для них будет фиксированной и составит 8 134,88 рубля.

Какие семьи с детьми смогут рассчитывать на увеличение единого пособия?

На перерасчет пособия в сторону увеличения до 75 и даже 100% прожиточного минимума могут рассчитывать семьи, у которых упал среднедушевой доход в 2023 году, если они будут переоформлять пособие в июне.

Фото: Изображение Midjourney

Кроме того, с 1 июня вступают в силу изменения при начислении единого пособия, связанные с учетом в доходе семьи алиментов. По новым правилам родители, которые претендуют на начисление льготы, должны будут указывать сумму алиментов, которую они получают на ребенка. Здесь есть несколько нюансов:

  • Если алименты начисляются по судебному решению, судебному приказу, то именно эту сумму получатель алиментов должен указать в заявлении на получение единого пособия. Специалисты Соцфонда предупреждают, что данная информация будет проверяться;
  • Если размер алиментов устанавливается службой судебных приставов на основании исполнительного производства, то учитывается именно эта сумма;
  • Если выплаты начисляются по соглашению сторон, то при расчете пособия учитывается сумма не менее 4 810,5 рубля на одного ребенка (25% МРОТ), не менее 6 349,86 рубля на двух детей (33% МРОТ) и не менее 9 621 рубля на трех и более детей (50% МРОТ).

Кроме того, при расчете единого пособия с 1 июня не будут учитываться:

  • Выплата, которая устанавливается при получении почетных званий «Мать героиня» и ордена «Родительская слава».
  • Средства на номинальных счетах подростков до 18 лет (это счета, открытые на имя родителей или опекунов, на которые поступают пенсии и другие соцвыплаты на детей).

Какие еще бонусы положены семьям с детьми с 1 июня?

С 1 июня дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать по железной дороге с 50-процентной скидкой, объявила компания РЖД. Специальный тариф будет действовать при оформлении билета в общие и плацкартные вагоны поездов дальнего следования (в том числе фирменные). Также специальные скидки для школьников будут действовать и на билеты в купе в двухэтажных поездах.

Ранее власти Екатеринбурга снизили плату за детский сад для детей-инвалидов.

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