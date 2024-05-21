Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На перерасчет пособия в сторону увеличения до 75 и даже 100% прожиточного минимума могут рассчитывать семьи, у которых упал среднедушевой доход в 2023 году, если они будут переоформлять пособие в июне.
Кроме того, с 1 июня вступают в силу изменения при начислении единого пособия, связанные с учетом в доходе семьи алиментов. По новым правилам родители, которые претендуют на начисление льготы, должны будут указывать сумму алиментов, которую они получают на ребенка. Здесь есть несколько нюансов:
Кроме того, при расчете единого пособия с 1 июня не будут учитываться:
С 1 июня дети в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать по железной дороге с 50-процентной скидкой, объявила компания РЖД. Специальный тариф будет действовать при оформлении билета в общие и плацкартные вагоны поездов дальнего следования (в том числе фирменные). Также специальные скидки для школьников будут действовать и на билеты в купе в двухэтажных поездах.
Ранее власти Екатеринбурга снизили плату за детский сад для детей-инвалидов.