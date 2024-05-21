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Пенсионерка с проблемами с памятью пропала в Екатеринбурге

Пенсионерка с проблемами с памятью пропала в Екатеринбурге

21 мая 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney
73-летняя женщина в Екатеринбурге, имеющая проблемы с памятью, пропала 20 мая 2024 года.

Женщина ушла из дома на прогулку и не пришла домой. Сама она не сможет вернуться и не станет обращаться за помощью к прохожим. Пенсионерка может находиться в Пионерском, Железнодорожном районах и в Каменных палатках, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент пропажи на екатеринбурженке были надеты куртка бежевого цвета, спортивные штаны серого цвета и темные ботинки. С собой у нее есть Е-карта, с помощью которой она может ездить на общественном транспорте, пишет Е1.

Напомним, 13 мая 2024 года в Новоуральске пропала 12-летняя девочка. Вскоре школьницу нашли. Все это время она была в гостях у своих знакомых.

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