Пенсионерка с проблемами с памятью пропала в Екатеринбурге

Женщина ушла из дома на прогулку и не пришла домой. Сама она не сможет вернуться и не станет обращаться за помощью к прохожим. Пенсионерка может находиться в Пионерском, Железнодорожном районах и в Каменных палатках, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».