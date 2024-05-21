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Подполковника полиции в Екатеринбурге оштрафовали за взятку

Подполковника полиции в Екатеринбурге оштрафовали за взятку

21 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге назначили штраф руководителю отдела полиции за взятку в размере 200 тысяч рублей.

Несколько лет назад в полицию обратился мужчина, сообщивший, что из его сейфа было украдено 12 миллионов рублей. По результатам проверки в ведомстве составили отказные материалы, в связи с чем родственники потерпевшего предложили полицейскому взятку.

После этого начальник отдела велел сотруднику возбудить уголовное дело. Затем он передал посредникам копию постановления о возбуждении дела и получил деньги, рассказала ЕАН помощник регионального прокурора Марина Канатова.

Когда вскрылся факт взяточничества, в отношении полицейского возбудили дело. Суд назначил ему штраф в размере двух миллионов рублей.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге сотрудника автоинспекции отправили под стражу по подозрению во взяточничестве.

Подполковник МВД в Екатеринбурге избежал колонии за взятку
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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Штраф#Криминал#Взятка#ЧП#Ведомство#Екатеринбург#Подполковник#Инцидент
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