Подполковника полиции в Екатеринбурге оштрафовали за взятку

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Несколько лет назад в полицию обратился мужчина, сообщивший, что из его сейфа было украдено 12 миллионов рублей. По результатам проверки в ведомстве составили отказные материалы, в связи с чем родственники потерпевшего предложили полицейскому взятку.
После этого начальник отдела велел сотруднику возбудить уголовное дело. Затем он передал посредникам копию постановления о возбуждении дела и получил деньги, рассказала ЕАН помощник регионального прокурора Марина Канатова.
Когда вскрылся факт взяточничества, в отношении полицейского возбудили дело. Суд назначил ему штраф в размере двух миллионов рублей.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге сотрудника автоинспекции отправили под стражу по подозрению во взяточничестве.