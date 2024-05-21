Подростку в Нижних Сергах зажевало ногу мотоблоком

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Школьник работал с мотоблоком в огороде. Как рассказали очевидцы, конечность мальчику ампутировали на месте происшествия, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Пострадавшего отвезли в больницу. Известно, что его отец в настоящее время находится в медучреждении с инсультом.
Напомним, в Тюмени у рабочего изготавливавшего болты на предприятии, затянуло руку в станок, в результате чего он остался без нескольких пальцев. На предприятии провели проверку и привлекли руководство к ответственности.