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Updated Сегодня, 11:48

Подростку в Нижних Сергах зажевало ногу мотоблоком

Подростку в Нижних Сергах зажевало ногу мотоблоком

21 мая 2024, 11:46
В Нижних Сергах ногу 13-летнего подростка затянуло внутрь мотоблока. Мальчик проводил работы в огороде.

Школьник работал с мотоблоком в огороде. Как рассказали очевидцы, конечность мальчику ампутировали на месте происшествия, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Пострадавшего отвезли в больницу. Известно, что его отец в настоящее время находится в медучреждении с инсультом.

Напомним, в Тюмени у рабочего изготавливавшего болты на предприятии, затянуло руку в станок, в результате чего он остался без нескольких пальцев. На предприятии провели проверку и привлекли руководство к ответственности.

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