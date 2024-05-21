Подросток в Екатеринбурге прыгнул с моста на Плотинке

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По словам очевидцев, во время прыжка ребенок зацепился за столб и скатился по нему вниз, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».
Травм и повреждений подросток не получил. Из прохожих его никто не стал отговаривать от прыжка. Один из очевидцев при этом предположил, что он находится под воздействием запрещенных веществ.
Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина забрался под плотину. Очевидцы вызвали экстренную службы, чтобы его оттуда достали. Вскоре спасателям удалось его вытащить с помощью троса.