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Подросток в Екатеринбурге прыгнул с моста на Плотинке

Подросток в Екатеринбурге прыгнул с моста на Плотинке

21 мая 2024, 03:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге подросток совершил прыжок с Макаровского моста.

По словам очевидцев, во время прыжка ребенок зацепился за столб и скатился по нему вниз, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург с огоньком».

Травм и повреждений подросток не получил. Из прохожих его никто не стал отговаривать от прыжка. Один из очевидцев при этом предположил, что он находится под воздействием запрещенных веществ.

Напомним, 7 мая 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина забрался под плотину. Очевидцы вызвали экстренную службы, чтобы его оттуда достали. Вскоре спасателям удалось его вытащить с помощью троса.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Мост#Школьник#ЧП#Прыжок#Очевидцы#Прохожие#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
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